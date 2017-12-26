TUZLA'DA YOĞUN KOKU PANİĞİ (2)

İGDAŞ: Hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir.

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa\'nın Twitter hesabından, “Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir.\" açıklaması yapıldı.

Ekiplerin sözkonusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.

İGDAŞ AÇIKLAMASI

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ\'tan yapılan açıklamada ise; \"Tuzla İstasyon Mahallesi’nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur.\" denildi.