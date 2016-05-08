T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tuzla’da üzerine demir kapı devrilen güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Demir kapı çalışanların yardımıyla kaldırıldı

08 Mayıs 2016 16:22

Tuzla'da bir tekstil fabrikasının özel güvenlik görevlisi Emin Özdamarraydan çıkan demir kapıyı yerine takmak isterken kapının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Cengiz Çoban’ın haberine göre, olay bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddialara göre fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 55 yaşındaki Emin Özdamar çöpleri almak için gelen çöp aracına otomatik sürgülü kapıyı açtı. Bu sırada kapı raydan çıktı. Güvenlik görevlisi kapıyı yerine takmaya çalıştı. Fakat kilolarca ağırlığındaki kapı Özdamar'ın üzerine devrildi. Kazayı gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Çalışanların yardımıyla kapı Özdamar'ın üzerinden kaldırılken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Özdamar kurtarılamadı.

Savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ETİKETLER

tuzlatekstil fabrikasıözel güvenlikotomatik demir kapıiş cinayetisürgülü kapı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24