Tuzla’da üzerine demir kapı devrilen güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Tuzla'da bir tekstil fabrikasının özel güvenlik görevlisi Emin Özdamar, raydan çıkan demir kapıyı yerine takmak isterken kapının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Cengiz Çoban’ın haberine göre, olay bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddialara göre fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 55 yaşındaki Emin Özdamar çöpleri almak için gelen çöp aracına otomatik sürgülü kapıyı açtı. Bu sırada kapı raydan çıktı. Güvenlik görevlisi kapıyı yerine takmaya çalıştı. Fakat kilolarca ağırlığındaki kapı Özdamar'ın üzerine devrildi. Kazayı gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Çalışanların yardımıyla kapı Özdamar'ın üzerinden kaldırılken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Özdamar kurtarılamadı.

Savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.