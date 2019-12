Tuzla'da pusu: 3 ölü

İstanbul Tuzla'da telefonda tartıştığı kişiyle buluşmaya giden tersane işçisi, kardeşi ve 4 arkadaşı silahlı saldırıya uğradı. Yaklaşık 10 dakika kadar çapraz ateşe tutulan gruptan 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Ölen kişilerin tersane işçisi olduğu belirtilirken, soruşturma başlatan polis, tek görgü tanığı dahi bulamadı.



Tuzla'da tersane işçisi Ceyhan Can ile kendisini telefonla arayan kimliği belirsiz bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar buluşmak için anlaştı. Bunun üzerine Ceyhan Can, yanına kardeşi Uğur Can ile arkadaşları Ahmet Derman, Serkan Durmaz, Özkan Yavuz ve Hasan Arslan'ı da alarak iki otomobille buluşma yeri olan İstasyon Caddesi Bahar Sokak'a gitti. Buluşma noktasına varan Ceyhan ve Uğur Can kardeşler, otomobillerinden inerlerken sokağın farklı noktalarından pompalı tüfekler ve tabancalarla kurşun yağmuruna tutuldu.



Ölenler tersane işçisi



Can kardeşler ve arkadaşları yaklaşık 10 dakika boyunca çapraz ateş altında kalırken, olay sonrası ortalık kan gölüne döndü. Saldırganlar plakası alınamayan bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Olayda, Ceyhan Can ve kendisi gibi tersanede işçi olarak çalışan Ahmet Derman ve Serkan Durmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Uğur Can, Özkan Yavuz ve Hasan Arslan ise yaralandı.

Sİlah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Uğur Can Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özkan Yavuz ve Hasan Arslan ise Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tek görgü tanığı bile yok



Polis ekiplerinin bölgede yerinde yaptığı incelemede çevrede çok sayıda boş kovan bulundu. Tek görgü tanığı bile bulunamazken, olay sırasında açık oldukları sanılan çok sayıda işyerinin de kapatılmış olduğu görüldü.

Kolundan hafif yaralı olan Hasan Arslan, tedavisinin ardından sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yapılan incelemenin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Daha önceki kavganın devamı mı?



Bu arada olayın 27 Nisan'da çıkan bir kavganın devamı olabileceği belirtildi. Bu tarihte, Ceyhan Can'ın Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki bir grupla kavga ettiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken polis, kaçan zanlıların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.