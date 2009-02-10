Tuzla'da ölümün yeni bahanesi kriz

Tuzla işçilerinden protesto!

Tersaneler birer birer kapanabilir

Kriz en çok iş güvenliği uzmanlarını vurdu



‘İş güvenliği kadroları tamamen boşaltılamaz’

Dentaş Tersanesi'nde önceki gün taşeron işçisi olarak çalışan Salim Sevgili'nin (30) yaşamını yitirmesiyle, Tuzla'da son 17 yılda iş kazası sonucu ölen işçi sayısı 119'a yükseldi. Bölgede, geçtiğimiz aralık ayında 4, ocakta ise 1 işçi hayatını kaybetmişti.Resmi rakamlara göre 25 bin, gerçekte ise 35 bine yakın işçinin çalıştığı Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde iddialara göre, anlaşma aşamasındaki 140 gemi projesi feshedilmiş ve çalışanların en az yarısı işsiz kalmıştı.Tersanelerde ölümlerin yeniden başlayabileceğini vurgulayan Limter-İş Sendikası Başkan Yardımcısı ve iş güvenliği uzmanı Hakkı Demiral, "İş güvenlikçileri boş boş dolaşan insanlar olarak görülüyor. Tersane sahipleri kriz nedeniyle bu boş gezenleri değil, üretim yapanları tercih etti. Ama sonuç böyle oldu" dedi.Dentaş Tersanesi'nde, üzerinde çalıştığı geminin ambar kapakları arasına sıkışan ve ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken ölen Salim Sevgili'nin cenazesi dün toprağa verildi. Cenaze sırasında görüştüğümüz bir Dentaş çalışanı, tersanelerde geçmişe oranla önemli tedbirler alındığını, ancak kazanın meydana geldiği pazar günü güvenlik çalışanı sayısının az olmasının kazaya davetiye çıkardığını öne sürdü. Geminin eğimli durduğunun da işçilere bildirilmediğini vurgulayan tersane çalışanı "Eğer orada bir iş güvenliği elemanı bulunsaydı, Sevgili'nin çalıştığı ambar kapaklarının kapanabileceği uyarısını yapar ya da kapakların yerine tam olarak tutturulmasını sağlardı" diye konuştu.Limter-İş Sendikası Başkan Yardımcısı ve iş güvenliği uzmanı Hakkı Demiral ise son dönemde kriz nedeniyle yaşanan işten çıkarmaların en çok iş güvenliği uzmanlarını vurduğuna dikkat çekti. Bu durumun tersanelerde son zamanlarda yakalanan güvenlik seviyesinin düşmesine yol açtığını anlatan Demiral, "İş güvenlikçileri boş boş dolaşan insanlar olarak görülür. Tersane sahipleri kriz nedeniyle bu boş gezenleri değil üretim yapanları tercih etti. Ama sonuç böyle oldu. Bu nedenle tersanelerde ölümler yeniden başlayabilir" dedi.İş güvenliği elemanlarının sayısında azalma olduğunu kabul eden eski tersane sahibi ve MHP Milletvekili Ali Torlak, kriz nedeniyle 2011'e kadar anlaşmaları yapılmış pek çok projenin iptal edildiğini, bunun da işverenleri işçi çıkarmaya zorladığını anlattı.Son düzenlemelerle güvenlikte aşama kaydeden tersanelerde yeniden sorunlar baş göstermesinin bu nedenle normal olduğunu savunan Torlak, "Ancak yine de iş güvenliği kadrolarının tamamı boşalmaz. Bir tersanede en az 15 iş güvenliği elemanı olmasında fayda var" uyarısında bulundu. Ancak Torlak'a göre tersanelerde iş güvenlik elemanları dışında bir başka büyük sorun daha var. "Eğer hükümet acil önlemler almazsa 10-15 gün içinde tersaneler batar" diyen Torlak, şu anda birçok tersanecinin imalatını durdurduğunu ve çalışanlarını ücretli izne gönderdiğini kaydetti. Kardeşinin hâlâ tersaneci olduğunu da hatırlatan Torlak, "Benim kardeşimin yeri de 2 ay içinde kapanabilir. Sektörün önü çok karanlık" şeklinde konuştu.