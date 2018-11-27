Tuzla'da kimyasal atık alarmı; bölgeye girişlere izin verilmiyor

İstanbul'un Tuzla ilçesinde boş araziye kimyasal atık gömüldüğü ortaya çıktı. Tuzla Belediyesi, bölgeye girişlere izin vermezken atıklar gömdükleri belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

Tuzla Şifa Mahallesi’nde boş bir arazide kimyasal atık gömülü olduğu ihbarı polisin yanısıra belediye ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, gömülü olan atık malzemeden numune alarak laboratuvara gönderdi.

Tuzla Belediyesi ekipleri ise kimyasal maddeyi kepçe yardımıyla hafriyat kamyonlarına yükleyerek arıtma tesislerine nakletti.

Polis, atıkları gömdükleri belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişiler alınan ifadelerinin ardından Anadolu Adliye Sarayı’na sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan Tuzla Belediyesi, bölgeye araç ve yaya girişlerine izin vermiyor. (DHA)