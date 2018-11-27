T24 LogoT24 Logo
Çevre

Tuzla'da kimyasal atık alarmı; bölgeye girişlere izin verilmiyor

Atıkları gömdükleri belirtilen 5 kişi gözaltına alındı

27 Kasım 2018 17:33

İstanbul'un Tuzla ilçesinde boş araziye kimyasal atık gömüldüğü ortaya çıktı. Tuzla Belediyesi, bölgeye girişlere izin vermezken atıklar gömdükleri belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

Tuzla Şifa Mahallesi’nde boş bir arazide kimyasal atık gömülü olduğu ihbarı polisin yanısıra belediye ve  İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, gömülü olan atık malzemeden numune alarak laboratuvara gönderdi.

Tuzla Belediyesi ekipleri ise kimyasal maddeyi kepçe yardımıyla hafriyat kamyonlarına yükleyerek arıtma tesislerine nakletti.

Polis, atıkları gömdükleri belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişiler alınan ifadelerinin ardından Anadolu Adliye Sarayı’na sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan Tuzla Belediyesi, bölgeye araç ve yaya girişlerine izin vermiyor. (DHA)

ETİKETLER

İstanbulTuzlakimyasal atıkgözaltı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24