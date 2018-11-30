Tuzla'da kadını gasp eden şüpheli yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)TUZLA\'da bir alışveriş merkezine gelen A.K. adlı kadını lüks otomobilinin direksiyonundan zorla indirerek aracını gasp eden Kemal B. polis tarafından yakalandı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen Kemal B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tuzla\'da geçtiğimiz hafta içinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti. Otomobiliyle bir alışveriş merkezine gelen A.K.(44) içerde bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktı. Satın aldığı ürünleri aracına koyan A.K. direksiyon koltuğuna oturduğu sırada şüpheli diğer taraftan yaklaşarak araca girdi. A.K.\'yi tehdit ederek otomobilden indiren Kemal B. (44)i kendisi direksiyona geçti. Aracı çalıştıran şüpheli, kadının çığlıkları üzerine etrafta toplanan kalabalığın arasından hızla olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayın güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Bu arada gasp edilen araç 3-4 kilometre ilerde bir sokakta terk edilmiş olarak bulundu. Polis yaptığı çalışmada Kemal B.\'yi gözaltına aldı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheli olayı uyuşturucu madde parası bulmak için yaptığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi.