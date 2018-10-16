TUZLA'DA İKİ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TRAFİK KAZASI

* Sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tuzla\'da otomobili ile viraja hızlı girerek iki kişinin ölümüne neden olan iş güvenliği uzmanı tutuklu Kamil Kocatepe hakkında, \"Taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tuzla\'da 6 Ağustos 2018 tarihinde otomobiliyle hızlı girdiği virajda iki tershane işçisinin ölümüne neden olduğu gerekçesi ile tutuklu bulunan Tuzla Anadolu Tershanesi iş güvenliği uzmanı Kamil Kocatepe hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kamil Kocatepe hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın iddianamesinde aynı zamanda üniversite ikinci sınıf öğrencisi olan Kamil Kocatepe\'nin (23) kullandığı araç ile Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde viraja hızlı girdiği, aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiği, yolun sağında yaya olarak yürüyen Ersan Güney ve Ramazan Kuş\'a çarparak ölümlerine neden olduğu belirtiliyor.

15 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

Şüphelinin Trafik Kanunu 52. maddesince düzenlenen, \"Aracın hızını dönemece girerken azaltmak\" kuralına uymadığı bilgisine yer verilen iddianamede, kazanın oluşumunda şüphelinin kusurlu olduğu belirtilerek, \"Taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Görüntü Dökümü:

-Kazanın güvenlik kamerası

