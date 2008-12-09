Tuzla'da iki grup çatıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Tuzla'da iki grup arasında çıkan tartışma büyüyünce silahlar konuştu. Gruplar arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



Olay saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuzla İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede tartışmaya başlayan şahıslar, tartışma büyüyünce silahlarına sarıldı.



Caddeye çıkarak birbirlerine ateş etmeye başlayan iki grup, ortalığı savaş alanına çevirdi. Çatışmada 3 kişi olay yerinde can verdi. Ağır yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra 2 kişinin sarı Hyundai marka bir otomobille olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.



