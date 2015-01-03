Tuzla'da doğalgaz patlaması: 4 yaralı

Tuzla'da 3 katlı bir binada doğalgazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. Patlama sırasında binada bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği bina büyük zarar gördü.Patlamanın etkisiyle fırlayan eşyalar çevreye saçıldı.

DHA ve İHA'da yer alan habere göre, Tuzla'da Şifa Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ikinci katında sabah saat 08.30 sıralarında Hasan Ören, eşi ve çocukları uykuda olduğu sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından başlayan yangın da binayı sardı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri, İGDAŞ ekipleri ve polis geldi. İGDAŞ ekipleri vanaları kapatıp doğalgazı keserken itfaiye de yangını söndürdü. Evde bulunan 2'si çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Vücutlarında yanıklar olduğu öğrenilen yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.