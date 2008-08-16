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Yaşam

'Tuzla’da bağımsız komisyon oluşturulsun'

Gisan faciasını protesto eden meslek odaları, kazaların önlenmesi için bağımsız bir komisyon oluşturulmasını önerdi.

16 Ağustos 2008 03:00

Tuzla'da, Gisan tersanesinde test edilen filikanın halatlarının kopmasıyla işçilerin ölmesini protesto eden meslek odaları ve sendikalar sorumluları istifaya davet etti. TMMOB yönetiminden Çelik "sendika, İçişleri bakanlığı ve meslek odaları bağımsız kurul oluşturulmalı" dedi.

Meslek odaları ve sendikalar Tuzla’daki Gisan tersanesinde test edilen filikanın halatının kopması sonucu yaşanan işçi ölümlerini protesto etmek için ortak bir basın açıklaması yaptılar. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Liman Tersane Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası’nın (Limter-İş) TMMOB toplantı salonunda yaptıkları açıklamayı okuyan TMMOB yönetim kurulu üyesi İlter Çelik “Tersaneleri denetlemek için bağımsız bir kurul oluşturmalı ve tersaneler periyodik olarak denetlenmeli” dedi.

‘Başbakan, Bakanlar ve Denizcilik Müsteşarı istifa etmeli’

Çelik şöyle konuştu:

“Ağırlık testinin kum torbasına bağlı simülasyon düzenekli araçlarla yapılması gerekirken, insanların kum torbası olarak kullanılmaları insan hayatının ne kadar değersizleştirildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdiye kadar sürekli işçilerin eğitimsizliğini kazaların bahanesi olarak ileri süren tersane yöneticileri, bu kazanın hem de bir denetim ve test işlemi sırasında meydana gelmesini nasıl açıklayacaklar?”
Sorumlu yöneticilerin dünyadaki benzer örnekleri gibi sorumluluğu üstlenmeleri gerektiğinin altını çizen Çelik Başbakan, Bakanlar ve Denizcilik Müsteşarını istifaya davet etti.

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