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Yaşam

Tuzla’da askeri bölgede yangın

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 orman itfaiyesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi ve bir yangın helikopteri müdahale etti

11 Eylül 2016 00:46

Tuzla askeri bölgede, Piyade Okulu’nun bulunduğu ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

DHA'da yer alan habere göre, yangın, Tuzla İçmeler’deki Piyade okulunun bulunduğu ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 16.00 sıralarında çıktı.

İhbar üzerine ilçeden bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri karadan, iki söndürme helikopteri de havadan yangına müdahale ediyor. Yaklaşık 2,5 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 orman itfaiyesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi ve bir yangın helikopteri müdahale ediyor.

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