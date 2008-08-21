Tuzla Tersanesi'nde yine kaza

Alınan bilgiye göre, Dearsan Tersanesi'nde Pozitif Gemi firması adına montaj işçisi olarak çalışan Ali Alemdar'ın (40) üzerine, imal edilmekte olan makinenin ayağı düştü.



Kaburgalarında kırıklar olduğu bildirilen Alemdar, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.



Alemdar'ın, evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi.



Bu arada, Liman, Tersane, Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikasından (Limter-İş) yapılan açıklamada, iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı tersanelerde her koşulda iş kazalarından kaçınmanın mümkün olmadığı belirtilerek, “İşçileri kobay olarak kullanmayı normal göstermeye çalışanların mantığı, tersanelerde hala boy gösteriyor. Örgütsüzlük, kuralsızlık, yasa dışılık ve keyfilik devam ettiği sürece iş kazalarının ve iş cinayetlerinin önüne geçmek mümkün değildir” denildi.





