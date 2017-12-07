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Tuzla Sulak Alanı'nda tabloyu andıran görsellik

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçeleri arasındaki Tuzla Sulak Alanı'na son 2 gün içerisinde gelen flamingo sayısı 3 bini aştı

07 Aralık 2017 12:49

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ve Milas ilçeleri arasındaki Tuzla Sulak Alanı\'na son 2 gün içerisinde gelen flamingo sayısı 3 bini aştı. Tabloları andıran görsellik, fotoğraf meraklılarını bölgeye çekti.
Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı\'na, aşırı soğukların etkisiyle iç bölgelerden son 2 gün içerisinde gelen flamingoların sayısı 3 bini aştı. Sulak alanda yaklaşık 80 kuş türü ile birlikte beslenen flamingoların oluşturduğu görüntü, tabloları aratmadı. Kuş gözlemcileri ile meraklıları, bölgeye giderek görsel şölen oluşan alanı fotoğraflayıp görüntülemeye başladı.
\'FLAMİNGOLAR İÇİMİZİ ISITTI\'
Milas Kaymakamı Eren Arslan, flamingoları görmek için doğa fotoğrafçıları ve bölge halkı ile az sayıda turisti sulak alana getirmek için tur düzenlediklerini belirterek, \"Tarihi ve doğa güzellikleriyle ünlü ilçemize soğuk havalar nedeniyle yurdumuzun iç bölgelerinden akın akın gelen flamingolar, çok farklı bir güzelliği ortaya koydu. Flamingoların güzelliği içimizi ısıttı. Bu güzelliği her yerde görmeniz mümkün değil. Flamingoları korumak ve aralarında varsa hasta ve yaralılar tedavi etmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Onlar bizim en değerli konuklarımız\" dedi.

FOTOĞRAFLI

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