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Tuzla sulak alanında flamingo sayısı 6 bine ulaştı

Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi yakınlarındaki Tuzla sulak alanında alınan önlemler sayesinde kaçak avcılık azalınca flamingoların sayısı 6 bine yaklaştı

28 Ocak 2018 12:48

Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi yakınlarındaki Tuzla sulak alanında alınan önlemler sayesinde kaçak avcılık azalınca flamingoların sayısı 6 bine yaklaştı. Av ve Yaban Hayatını Koruma Vakfı eski Başkanı emekli Büyükelçi Süha Umar, \"Avcılara yönelik kesin ve kalıcı çözümler bulununca, sulak alanda yaşam yeniden canlandı\" dedi.
Bodrum\'a 13 kilometre mesafedeki Tuzla sulak alanında avcılara yönelik jandarma ve doğaseverlerin aldığı önlemler, etkisini gösterdi. Sulak alanda konaklayan flamingo, pelikan ve karabatak benzeri kuş türlerinin sayısı hızla artarken; flamingoların saygısı 6 bini buldu. Sulak alanın besin değeri açısından son derece zengin olduğunu belirten kuş gözlemcisi, evli ve 1 çocuk annesi Zuhal Çalışkan (44), \"Yaklaşık 10 yıldır buradaki kuşları gözlemliyoruz. Sulak alanın zenginliği çevredeki yapılaşmaya rağmen doğallığını koruyor. Alandaki flamingoların sayısı ve oranı her geçen gün artarken, avcıların bölgede uzaklaştırılmasının yanı sıra bilinçli avcılar da bölgenin güzelliğini ve doğallığını korumak için yardımcı oluyor. Bu nedenle denizle bağlantısı olan sulak alandaki kuş ve balık türlerinin sayısında ciddi artış var. Son yıllarda tur rehberlerinin de buraya tur düzenlemesi turistleri getirmesiyle ilgi de arttı\" dedi.
Av ve Yaban Hayatını Koruma Vakfı eski başkanı emekli büyükelçi Süha Umar ise bölgede neredeyse 24 saat denetimin yapıldığını belirterek, \"Milli Parklar ve jandarmayla koordineli yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Çok değil, 4-5 yıl önceye kadar burada flamingoları yemek için avlayanlara bile rastlıyorduk. Avcılara yönelik kesin ve kalıcı çözümler bulununca, sulak alanda yaşam tekrar canlandı\" dedi.

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