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Spor

Tuzla Karting'i çok sevdi

İSTANBUL,(DHA) (FOTOĞRAFLI) Karting sezonun 4'üncü yarışı, 26-27 Ağustos hafta sonunda TOSFED organizasyonu ve Tuzla Belediyesi katkılarıyla Tuzla Karting Park pistinde gerçekleştirildi

28 Ağustos 2017 17:46

İSTANBUL,(DHA) (FOTOĞRAFLI)

Karting sezonun 4\'üncü yarışı, 26-27 Ağustos hafta sonunda TOSFED organizasyonu ve Tuzla Belediyesi katkılarıyla Tuzla Karting Park pistinde gerçekleştirildi.
Mini, Formula Junior, Formula Senior ve Formula Master olmak üzere 4 ayrı kategoride 20 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, tüm kategorilerde 3 ayrı yarış koşuldu.
Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan yarışlarda, bu sezon kartingten otomobile geçen ve Renault Clio Cup Italya\'da yarışan milli sporcu Berkay Besler de Formula Senior kategorisinde mücadele etti. Pazar günü düzenlenen ödül töreni ile yarış sona ererken sonuçları şu şekilde oluştu;
Mini kategori birinci Yiğit Arslan, ikinci Kerim Sülyak ve üçüncü Ömer Asaf Kolot
Formula Junior birinci Mert Dalkıran, ikinci Zekai Özen ve üçüncü Mert Yudulmaz
Formula Senior birinci Berkay Besler, ikinci Gün Taşdelen ve üçüncü Mert Dalkıran
Formula Master birinci Emre Gülkan ikinci Volkan Düzgün ve üçüncü Mehmet Yaman

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