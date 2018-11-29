Tuzla Kafkale Spor Kompleksi yenilendi

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla Kafkale Spor Kompleksi’ni yeniledi. Tesise yeni spor alanları ilave edilirken, hizmet verilecek kişi kapasitesi de artırıldı. Yenileme çalışmaları ile Tuzla’da vatandaşlar modern bir spor merkezine kavuştu.

Bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sona eren Tuzla Kafkale Spor Kompleksi vatandaşların hizmetine açıldı. 8 bin 400 metrekaresi açık alan, 26 bin metrekaresi kapalı spor alanı olmak üzere 34 bin 400 metrekarelik spor alanına sahip olan ve Tuzla ilçesinin spor tesisi ihtiyacını fazlasıyla karşılayan Kafkale Spor Kompleksi’ne yeni spor alanları eklenirken, tesisin hizmet vereceği kişi kapasitesi de artırıldı. Tesisin spor ekipmanları baştan aşağı yenilendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha fazla İstanbullunun spor yapabilmesi için yeni spor tesisleri ve spor salonları yapıyor. Mevcut spor tesislerini de geniş bir bakım ve onarım kapsamına alıp yeniden vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETİYOR

Tuzla Kafkale Spor Kompleksi kendi enerjisini üretme özelliğine kavuşturuldu. Tesisin çatısına kurulan güneş panelleri ile ihtiyaç duyulan sıcak su ek bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan karşılanıyor.

Çalışmalar kapsamında tüm spor alanlarının kapasitesi genişletildi. Tesiste daha önce bir fitness salonu bulunurken çalışmalarla birlikte yeni bir fitness salonu daha kazandırıldı. Ayrıca tesise okçuluk salonu ve badminton sahası da ilave edildi. Açık alanda yer aldığı için yağışlı havalarda kullanılamayan tenis kortları ve futbol sahaları kapalı alana dönüştürüldü. Sahalar tamamen yenilendi.

YETİŞKİNLER VE ÇOCUKLAR İÇİN BİRÇOK BRANŞ BİR ARADA

İstanbul\'un en geniş ve fonksiyonel spor tesislerinden birisi olma özelliğine kavuşan Tuzla Kafkale Spor Kompleksi; 2 adet kapalı tenis kortu; 2 adet kapalı, bir adet açık futbol sahası, kadın ve erkek fitness salonları, okçuluk salonu, uzak doğu sporları salonu, jimnastik salonu, çok amaçlı stüdyo salon, spor salonu, basketbol sahası, voleybol sahası ve badminton sahası ile İstanbullulara hizmet verecek.

Komplekste 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 2 adet squash salonu, tartan pisti, 100 kişi kapasiteli bir konferans salonu bulunuyor. Tesiste çocuklara yönelik spor, oyun ve etkinlik alanları da hizmete alındı. Tuzla Kafkale Spor Kompleksi’nde spor alanlarının yanı sıra yoğun ilgi görmesi beklenen Fin Hamamı, Osmanlı Hamamı, sauna, buhar odası ve iki adet şok duşu alanları yapıldı.