Tuzla işçilerinden protesto!

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde yaşanan iş kazaları sonucu meydana gelen ölümler, Limter-İş Sendikası üyelerince protesto edildi.



DİSK'e bağlı Liman Tersane Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası (Limter-İş) üyesi bir grup, önceki gün Selim Sevgili'nin iş kazası sonucu öldüğü Dentaş Tersanesi önünde toplandı.



"Gazze'de Filistinliler, tersanede işçiler öldürülüyor" yazılı pankart açan ve çeşitli sloganlar atan grup adına bir basın açıklaması yapan Limter-İş Genel Sekreteri Kanber Saygılı, Sevgili'nin 1992 yılından bugüne kadar tersanelerdeki iş kazası sonucu hayatını kaybeden 119. işçi olduğunu hatırlatarak, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde insanca çalışma ve yaşam haklarının bugün de temel bir sorun olmaya devam ettiğini öne sürdü.



Hâlâ müdahale edilmiyor



Saygılı, "Taşeronluk sistemi işçiye zararlıdır ve kaldırılmalıdır. Tersanelerde taşeronluk uygulaması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren son yönetmeliğine tamamen zıt olmasına rağmen neden hala müdahale edilmiyor? Tersanelerde tam yetkiyle donatılmış, tersaneleri izleme ve inceleme komisyonu kurulsun ve acilen göreve başlasın. Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılsın" diye konuştu.



Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

