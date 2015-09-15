Tuzla faciasının bilançosu ortaya çıktı: 43 kişi hastanelik oldu

Tuzla'da Organize Deri Sanayi bölgesindeki bir fabrikada nitrik asit deposunun patlaması sonucu oluşan kimyasal sızıntı sonucu 43 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sızıntıdan etkilenenler arasında hamile bir kadının da yer aldığı belirtildi.

Tuzla'da nitrik asit üretimi yapan fabrikada 20 tonluk tankın delinmesi sonucunda 5 Ağustos’ta meydana gelen sızıntı 5 saatte kontrol altına alınabilmiş bölgede büyük panik yaşanmıştı. Olay ile ilgili olarak rüzgarın hesaba katılmayarak gerekli tahliyenin yapılmadığı eleştirisi getirilmişti. Söz konusu nitrik asidin halk arasında “kezzap” olarak bilinen kimyasal olduğu ortaya çıkmıştı.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı CHP’li Umut Oran, Bilgi Edinme Yasası kapsamında Sağlık Bakanlığı'na başvurarak o güne dair kimi soru işaretlerinin aydınlatılmasını istedi. Sağlık Bakanlığı Umut Oran’a gönderdiği yanıtla Tuzla’ya dair şu bilgileri açıkladı:

İstanbul ili genelinde İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 9, İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi’ne 29, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 olmak üzere, toplam 43 hasta başvurmuştur.

Nitrik aside maruz kalma ile başvuran hastalara ilk müdahale olarak bakanlığımız UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) koordinasyonunda Bilgi Edinme Başvurusunda da belirtilen kazazedenin açık havaya çıkartılması, % 10’luk sodyum bikarbonatlı su teneffüs ettirilmesi ve oksijen tedavileri uygulanmış olup, hastaların akciğer filmleri çekilmiş, kan ve idrar tetkikleri yapılmış, ayrıca ventollin, prednol 40, izotonik 500, metpamit, pulmicort, flixotide v.b. semptomatik ilaç ve mai tedavileri uygulanmıştır.

Ek olarak gelen kazazedeler içerisinde 33 haftalık gebe bir hasta için kadın doğum uzmanından konsültasyon istenmiştir.

Umut Oran'ın soruları neydi?

- Nitrik asit dumanı solunum sistemini tahriş ederek, şiddetli öksürük, yutma ve solunum güçlüğüne sebep olmaktadır. Maruz kalmalardan sonra 48 saat içerisinde akciğerlerde, ölüme sebebiyet verebilen pulmoner ödem oluşabileceği bilinmektedir. Bu nedenle Tuzla’da 5 Ağustos’tan bu yana akciğer-solunum rahatsızlığı nedeniyle hastanelere kaç kişi başvurdu?

- Nitrik asit gazına maruz kalan kazazedenin açık havaya çıkartılması, hiç kıpırdatılmadan % 10’luk Sodyum bikarbonatlı su, saf oksijen teneffüs ettirilmesi önerilmektedir. Bu tedavi yöntemi dün Tuzla’da uygulandı mı?