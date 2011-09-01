Tuzla 5 haftadır demirli





T24- Tek işi Mudanya-İmralı arasında sefer yapmak olan Tuzla Vapuru, ‘hava muhalefeti’ gerekçesiyle 5 haftadır Güzelyalı Limanı’na demirli...





Vatan'ın haberine göre, Tarihi Tuzla vapuru, denize 1988 yılında indirildi, 16 yıl boyunca da Şehir Hatları’na hizmet etti. Ta ki 2004 yılında Mudanya’ya atanana kadar. O tarihten bu yana Tuzla vapurunun tek görevi, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yattığı İmralı’ya yakınlarını ve avukatlarını taşımak. Ancak, normalde haftada bir Çarşamba günleri yapması gereken bu tek seferi de genelde ‘hava muhalefeti’ne takılıyor. Son 5 haftadır olduğu gibi...





Avukatlar son olarak 25 Ağustos’ta Mudanya’ya gitti ama havanın sefere izin vermediği gerekçesiyle geri dönmek zorunda kaldı. Bayramın ikinci günü olan Çarşamba günü (dün) için önceden yaptıkları görüşme talebi ise geri çevrildi. Bu nedenle Tuzla Vapuru 5 haftadır Mudanya’nın Güzelyalı Limanı’na demirli.





Kaptanı eski balıkçı





İtalyan bir gemi mühendisi tarafından çizilen 49 metre uzunluğundaki vapurun çeliği Rusya’dan, conta ve vidaları İsrail’den, güverte ve iskelesi Kanada’dan, motoru da Almanya’dan getirilmiş. İzmir Alabey Tershanesi’nde yapılan vapurun aynısından inşa edilmiş 9 kardeşi daha var. Tuzla, 1990 yılında dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen’in girişimiyle İstanbullulara ücretsiz Boğaz seferleri de yapmış. 2004 yılında bacasına Adalet Bakanlığı’nın arması yerleştirilen Tuzla’nın kaptan köşkünde ise 50 yıldır saç teknesiyle balıkçılık yapmış 65 yaşındaki Mudanyalı Nail Ayanoğlu oturuyor.





750 yolcu kapasiteli





750 kişi taşıyabilen ve 14 millik süratiyle daha önce adaya sefer yapmış İmralı 10 ve 9 adlı kosterlerin hızını ikiye katlayan ve 2010’da Haliç Tersanesi’nde bakımdan geçen Tuzla’nın arka kısmına araçları taşıması için de yeni bir bölüm yapıldı. Adalet Bakanlığı’na tahsis edildikten sonra bir dizi bakımdan geçen Tuzla, şu sıralar Mudanya’daki Güzelyalı Limanı’nda bekletiliyor.





‘Avukatlar gidebilse PKK ateşkes yapardı’





Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde halkla bir araya gelen BDP Genel Başkanı Hamit Geylani, avukatların Öcalan ile görüşememesine tepki gösterdi: “Barış bombalama ile değil, görüşme ile diyalogla, müzakere ile olur. Şimdi bakınız, Öcalan ile diyalogu kesmelerinin tek nedeni savaşı tekrar istemeleridir. Avukatları gitseydi bu 30 gündür savaşın şiddetin karşısında benim şahsi kanaatim Sayın Öcalan, bayrama kadar ya da bayramdan 1 ay sonraya kadar ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapardı. Bu çağrıya da PKK uyardı."