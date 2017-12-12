Tuzhurmatu'ya havan saldırısı devam ediyor: İki ölü

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 12 Aralık (DHA) - Irak\'ın Selahattin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesine yoğun havan topu saldırıları devam ediyor. Bugün de sabah 09:30’dan beri devam eden havan topu saldırısında Tuzhurmatu’nun Aksu mahallesinde 25 yaşında bir vatandaş hayatını kaybetti. Böylece Tuzhurmatu’da son günlerde devam eden havan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Saldırıyla ilgili cumartesi günü açıklama yapan Tuzhurmatu Polis Müdürü Albay Hüseyin Ali Reşit Amirli, ilçenin sekiz farklı bölgesine isabet eden havan topları sonucu 10 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini, beşi çocuk biri kadın 12 kişi yaralandığını aktarmıştı. Yaralılar Tuzhurmatu ve Kerkük hastanelerine sevk edildi.

Geçtiğimiz 16 Ekim\'de ilçede yaşanan silahlı çatışmalar sonrası 50 bin Kürt vatandaş Tuzhurmatu ilçesini terk ederek IKBY\'ne bağlı bölgelere yerleşti.



Görüntü dökümü:

- Havan topu saldırısının olduğu Aksu mahallesinden genel görüntüler