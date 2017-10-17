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Dünya

Tuzhurmatu’da güvenlik noktaları tamamen Türkmenlerin eline geçti

İrfan Sapmaz, Kerkük, 17 Ekim, (DHA)- Tuzhurmatu’da dün gece saat 23

17 Ekim 2017 16:48

İrfan Sapmaz, Kerkük, 17 Ekim, (DHA)- Tuzhurmatu’da dün gece saat 23.00 sıralarında, Türkmenler ve Kürt peşmerge arasında çıkan çatışmalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı. Çatışmalar sabah erken saatlere kadar devam etti.

Sabah saatlerinde Bağdat’tan Kerkük’e doğru yola çıkan DHA muhabiri İrfan Sapmaz Kerkük’e ulaştı.  Bağdat’tan Tuzhurmatu’ya kadar yollarda sızmaları önlemek adına çok sıkı güvenlik önlemleri dikkati çekerken, dün akşam saatlerinde Tuzhurmatu’nun içinde yoğun çatışmalar yaşandı.  Çatışmalarla birlikte 200 bin nüfuslu Tuzhurmatu’da yaşayan, yaklaşık 50- 60 bin Kürt peşmerge Tuzhurmatu’yu terk etti. Tuzhurmatu’nun içinde peşmergenin elinde bulunan güvenlik noktaları boşaltıldı buralara Türkmenler yerleştirildi. Bu noktalar silah ve mühimmattan arındırıldı. Tuzhurmatu tamamen boşaltılmış durumda. Buradaki Türkmenler evlere girip tek tek arama yaptı, bu aramalarda ne kadar silah ve mühimmat varsa bunlara el konuldu, onun dışında kimsenin malına mülküne dokunulmadı. Türkmenler silah ve mühimmat dışında kimsenin mülküne dokunmamaları yönünde özel talimat almış durumda.

Haşdi Şabi ordusuna Irka ordusuna bağlı özel birlikler Tuzhurmatu’nun kontrolünü tamamen ele geçirmiş durumda. Haşdi Şabi’nin içerisinde 10 bine yakın Türkmen gücü bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

Türkmen vatandaş ile röportaj

İrfan Sapmaz’ın güvenlik noktasından anonsu

Tuzhurmatu güvenlik noktasından görüntü

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