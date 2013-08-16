Tuza hem renk, hem de uyarı geliyor

Sigara ve alkollü içkilerin ardından tuz paketlerinde de uyarı uygulaması başlıyor. Tuz paketlerinde, hangi kaynaktan üretildiği ve içerisinde yer alan arsenik, kurşun gibi ağır metal bulaşık oranları ile "Tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun" ifadesi yer alacak. Artık renkli tuz da üretilebilecek.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tuz kullanımı azaltmak için yürütülen çalışmalarda yeni bir uygulama daha başlatıyor.

Bakanlığın Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yıkanmadan piyasaya sunulmayacak



Buna göre, tuz yabancı madde içermeyecek, işlenmiş tuz rafine edilmeden veya yıkanmadan piyasaya sunulmayacak, yeraltı kaynak ve deniz tuzlarında rutubet miktarı kütlece en çok yüzde 2, diğer tuzlarda yüzde 0,5 olacak.

Yeraltı kaynak ve kaya tuzlarında kuru maddede sodyum klorür miktarı en az yüzde 97, diğer tuzlarda yüzde 98 olacak.

Öte yandan işlenmiş tuzlarda asitte çözünmeyen madde miktarının kütlece en çok yüzde 0,5, işlenmiş tuzlarda suda çözünmeyen madde miktarı, kütlece en çok yüzde 0,5 olması gerekecek.

Tebliğe göre sofra tuzunun yapısı homojen olacak ve potasyum iyodat katılmış olacak, iyot tüketmemesi gereken kişiler için iyotsuz sofra tuzu üretimi yapılabilecek.



Renkli tuz



Türkiye'de artık renkli tuz üretilebilecek.

Tuz etiketlerinde, hangi kaynaktan üretildiği ve içerisinde yer alan arsenik, kurşun gibi ağır metal bulaşık oranları ile "Tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun" ifadesi yer alacak.

Tebliğ kapsamında kaynağına göre üretilen tuzlar birbirleriyle karıştırılarak piyasaya sunulamayacak, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak koşuluyla bölgesel ve yöresel adlarla bilinen tuzlar bu adlarla üretilebilecek.

Yer altı kaynak tuzları sadece iri salamura tuzu, gıda sanayi tuzu ve sofrada öğütme tuzu olarak piyasaya sunulacak.

Tebliğ kapsamındaki ürünler etiketi üzerinde tuzun kullanım amacına göre "sofra tuzu","sofrada öğütme tuzu", "iri salamura tuzu" ve "gıda sanayi tuzu" olarak adlandırılacak.



Uyum için 1 yıl süre



Tuzun elde edildiği kaynak "deniz tuzu veya deniz tuzundan üretilmiştir", "kaya tuzu veya kaya tuzundan üretilmiştir","göl tuzu veya göl tuzundan üretilmiştir" ve "yeraltı kaynak tuzu veya yeraltı kaynak tuzundan üretilmiştir" şeklinde belirtilecek.

Gıda işletmecileri tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde düzenlemeye uyum sağlayacak.