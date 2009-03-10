Tuz ruhuyla temizlik öğrencileri hastanelik etti

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde okul görevlisinin koridor ve tuvaletlerin temizliği sırasında kullandığı tuz ruhundan etkilenen 5 anasınıfı öğrencisi ile 1 görevli hastanelik oldu.



Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu'nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, okul görevlisi 44 yaşındaki Mustafa Avcı temizlik yapmak için okul koridorları ve tuvaletine tuz ruhu ve çamaşır suyunu karıştırıp döktü. 2 temizlik maddesinin birbirine karışıp, buharlaşmasıyla birlikte etrafa koku yayıldı. Bu sırada tuvalete giren ve koridorda giden 5 anasınıfı öğrencisi, sınıfa döndüklerinde öğretmenlerine ``Karnımız ağrıyor'' dedi.



Öğrenciler fenalaştı



Tuz ruhunun kokusundan etkilenen öğrenciler 5 yaşında olan İsmail Dikel, Mehmet Can Yüksel, Halil Mert Yıldız, 6 yaşında olan Mecit Kaya ve Zeki Oktay ile bir süre sonra fenalaşan temizliği yapan okul görevlisi Mustafa Avcı, İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

