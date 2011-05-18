Tuz ne kadar zararlı?

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Tartışmalar, Amerikan Tabipler Birliği dergisinde yayınlanan bir araştırma sonuçlarının, kamu sağlığı yetkililerinin ve tıp uzmanlarının uzun zamandır kalp hastalığı ve felçten korunmak için önerdikleri az tuzlu beslenme tarzıyla ters düşmesiyle başladı.Araştırma kapsamında 3 bin 600‘den fazla kadın ve erkek, 8 yıl boyunca, katılımcılar 49 yaşına gelinceye kadar izlendi. Bulgular incelendiğinde en az tuz tüketenlerin kalp ve damar hastalıklarından ölme riski en yüksek olanlar olduğu ortaya çıktı. Ayrıca tuz tüketiminin, araştırmanın başlangıcında tansiyon seviyesi normal olan 2 bin katılımcının tansiyonunu yükseltmediği de varılan sonuçlar arasında.Amerikan tuz sanayii, araştırmanın sonuçlarını memnunlukla karşıladı. Lori Roman Tuz Enstitüsü Başkanı ve şunları söylüyor:”Tuz tüketimini azaltmanın zararlı olduğuna ilişkin kanıtlar ardarda gelmeye devam ediyor. Tansiyonu düşürmek için tuz tüketimini kısıtlamak da iyi bir yaklaşım değil.”Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’yse sağlık dairesinin tuz araştırmasını açıkça eleştirdi. Merkez uzmanlarından doktor Peter Briss sadece bir araştırmanın tuzla ilgili tüm kanıtları değiştirmeyeceğini söylüyor:”Tuz tansiyonu yükseltir. Daha fazla tuz tüketirseniz tansiyonunuz daha da yükselir. Yüksek tansiyon kalp-damar hastalığına yok açar.”Araştırmanın küçük çaplı, katılımcılarınsa çok genç olduğunu kaydeden Doktor Briss, yaşamını yitiren bazı katılımcılarınsa sigara içtiğini söylüyor. Tuz tüketimini azaltmanın zararlı olduğunu gösteren kanıt bulunmadığını savunan Doktor Briss’e meslektaşı Doktor Stephen Havas da destek veriyor. Havas şöyle konuşuyor:”Bu araştırmayı elinizdeki kanıtların miktarı ışığı altında değerlendirmelisiniz. Dünya Sağlık Örgütü sodyumun zararlarına ilişkin kanıtların kesin ve nihai olduğu hükmüne varmıştır.”Tıp araştırmalarında ‘kesin ve nihai’ sözü nadiren kullanılır. Amerika’da sigara paketlerinin üzerinde kansere ve kalp hastalığına yol açıyor değil açabilir yazılı. Ancak çoğu doktor fazla miktarda tuz tüketmenin kalp-damar hastalığına neden olacağı konusundagörüş birliği içinde.Amerikan halk sağlığı yetkilileri tuz tüketiminin günde 2 bin 300 miligramı aşmaması gerektiğini söylüyor. Amerikan Kalp Derneği’yse bu rakamın bin 500 miligramı geçmemesi gerektiği görüşünde.Tuz Enstitüsü günde 2 bin 300 miligram tuzun çok az olduğunu savunuyor. Enstitü Başkanı Roman şunları söylüyor:”Günde 2 bin 500 ila 4 bin 500 miligram tuz tüketmek gayet normal ve doğal. 2 bin 500-4 bin 500 miligram aralığı doğal tuz tüketimi için çok uygun.”Doktor Havas da şöyle konuşuyor:”Tuz Enstitüsü’nün önerdiği gibi fazla miktarda tuz tüketirseniz inme ya da kalp krizi geçirme riskinizi arttırırsınız.”Doktor Havas, araştırmanın dayanaklarının zayıf, metodolojisininse hatalı olduğunu söylüyor. Kamu sağlığı yetkilileri araştırmanın itibarlı bir tıp dergisinde yayınlanmasının kaygı verici olduğunu belirtiyor:”İnsanların kafası karışıyor. Araştırmanın sonuçları böylesine saygın bir dergide hiç yayınlanmamalıydı.”Tuz Enstitüsü araştırmanın tekrarlanmasını istiyor. Tıp uzmanlarıysa tuz tüketiminin sınırlandırılması, sağlıklı beslenme ve egzersize önem verilmesi, aşırı kilolu kişilerinse zayıflaması gerektiğini vurguluyor.