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Sağlık

Tuz mide kanserinde etkili

Dünya Kanser Araştırma Vakfı yiyecek paketlerinde tuz miktarının daha belirgin olarak işaretlenip gösterilmesi çağrısında bulundu

23 Temmuz 2012 21:04

 

Dünya Kanser Araştırma Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, daha az tuz tüketmenin mide kanseri riskini azalttığı sonucuna vardı.

Vakıf, yiyecek paketlerinde tuz miktarının daha belirgin olarak işaretlenip gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kuruluş, örneğin İngiltere'de günlük tuz tüketimi tavsiyesine bağlı kalınması halinde her 7 mide kanseri vakasından birinin önlenmesinin mümkün olduğunu belirtiyor.

Çok fazla tuz tüketimi yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve inmenin yanı sıra kansere de yol açıyor.

 

En ideali günde 6 gram

 

Günde en fazla 6 gram tuz tüketilmesi öneriliyor. Bu, yaklaşık bir çay kaşığı tuza karşılık geliyor. Vakıf sözcüsü, "Mide kanserini başarılı şekilde tedavi etmek zor. Çünkü birçok vakada hastalık çok ilerledikten sonra teşhis edilebiliyor" dedi.

 

Ama Dünya Kanser Araştırmaları Vakfı insanların günde ortalama 8,6 gram tuz tükettiklerine dikkat çekiyor. İngiltere'de her yıl ortalama altı bin civarında mide kanseri vakası görülüyor. Vakfa göre günde 6 gram tavsiyesine bağlı kalınması halinde bu vakalardan yüzde 14'ünü engellemek mümkün. Bu, yılda 800 vaka demek.

Vakıf yetkilisi Kate Mendoza, "Mide kanserini başarılı şekilde tedavi etmek zor. Çünkü birçok vakada hastalık çok ilerledikten sonra teşhis edilebiliyor. Bu gerçek, hastalığın önlenmesine yönelik bir yaşam tarzının benimsenmesinin önemini vurguluyor" diye konuştu.

Mendoza, tuz tüketimi azaltılırken daha fazla sebze ve meyve yenmesi önerisinde bulundu.

 

'Trafik ışıkları sistemini uygulayın'

 

Uzmanlar, çok tuz tüketmenin sadece sofrada yemeklere tuz eklemekten ibaret olmadığını birçok yiyeceğin zaten tuz içerdiğini vurguluyor.

Vakıf yetkilileri bu nedenle etiketlerde trafik ışıkları benzeri bir uyarı sistemin uygulanmasını istiyor.

Bu sistemde kırmızı aşırı tuz, sarı orta, yeşil de az tuzlu anlamına geliyor.

 

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