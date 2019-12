‘Tuz Gölü’nü DSİ bitirdi!

Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken, araştırmalara göre 5 yıllık ömrü kalan Tuz Gölü’nün fonksiyonel olarak ömrünü tamamladığını ileri sürdü. Eken, “Tuz Gölü’nü küresel ısınma değil, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yanlış su politikaları kuruttu” dedi.



Konya Ovası’nın suyunun büyük ölçüde insan eliyle yok edildiğini söyleyen Eken, DSİ’nin son 30 yılda Çumra’da sulu tarımı teşvik etmesinin bir hata olduğunu belirtti. Eken, “Bir yandan Çumra’ya Beyşehir’den su taşınırken, diğer yandan suyun göllere gitmesini engelleyen sulama barajları yapıldı.



Burada aşırı su tüketen şekerpancarı, mısır, yonca ve kiraz gibi su seven bitkiler ekildi, yerüstü suları yetersiz gelmeye başlayınca çiftçi kuyular açarak yeraltı sularına yöneldi. Kuyularının sayısı on binleri buldu.



Suyun barajlarda tutulması, ilkel sulama yöntemleri gibi peşi sıra eklenen yanlışlar, Ereğli, Hotamış, Yarma, Eşmekaya ve hatta Tuz Gölü gibi Konya’nın eşsiz sulak alanlarını birer ikişer kuruttu” dedi.



Hâlâ şansı var



Her şeye rağmen Tuz Gölü için hâlâ bir şans olduğunu anlatan Eken, “Tuz Gölü, ömrünü şu anda fonksiyonel olarak tamamladı, ama iyi olan bunun geri dönüşü var. Eğer yeniden gölün kaynakları doğru düzgün yönetilirse, damlama sulama ve diğer tasarruflu kullanım söz konusu olursa, havzanın kendini yeniden toparlaması mümkün olabilir, ama şu an itibariyle Tuz Gölü bitti” dedi.