-Tuz Gölü'ne turistler akın ediyor KONYA (A.A) - 06.09.2011 - Tuz Gölü, doğal güzelliği ve büyüleyici manzarasını görebilmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray illerine kıyısı bulunan Tuz Gölü'nün Ankara-Aksaray karayolunun 135. kilometresinde, Şereflikoçhisar ilçesi yakınındaki bölümünde ayakkabılarını çıkararak göl içinde yürüyen yerli ve yabancı turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Turistler, çıplak ayakla Tuz Gölü'nde yürümenin, ayak sağlığına iyi geldiğini düşünüyor, göldeki çamurun yüz kırışıklıklarına ve romatizmaya iyi geldiğine inandıkları için de vücutlarına sürüyor. Şereflikoçhisar Kaymakamı Hasan Kürklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turist kafilelerinin Göl'e gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını belirtti. Kapadokya'ya tur düzenleyen firmaların, güzergahları üzerindeki Tuz Gölü'nde mola verdiğini ifade eden Kürklü, gelen turistlerin bozkırın ortasında gün doğumu ve batımında eşsiz manzarayı izletme şansı bulduklarını söyledi. Yerli ve yabancı turistlerin çıplak ayakla Göl'ün içine doğru yürüdüklerini anlatan Kürklü, özellikle yaz aylarında turist sirkülasyonu yaşandığını, bunun da ilçe ekonomisine ve ülke turizmine olumlu katkılarını olduğunu ifade etti. Amaçlarının Tuz Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistleri bölgede daha uzun süre konaklatabilmek olduğunu dile getiren Kürklü, şunları kaydetti: ''Onun için yerli ve yabancı turistleri ilerleyen dönemlerde Tuz Gölü etrafında oluşturacağımız sağlık merkezleri gibi tesislerle hem çamurundan hem de tuzundan yararlandırmak istiyoruz. Bilindiği kadarıyla tuz astım hastalarına iyi geliyor. Biz de bu merkezlerde tuz odaları oluşturmak istiyoruz. Bu yönde bir çalışmamız ve planlarımız var. Belediyemiz de bu konuda çalışma yapıyor.'' Kürklü, Tuz Gölü etrafında daha modern daha sağlıklı tesisler yapıp yerli ve yabancı turistleri 1-2 gün burada konaklatmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamasının yanı sıra, doğal güzelliği ve büyüleyici manzarasıyla görülmeye değer bir yer.