‘Tuz Gölü’nü DSİ bitirdi!

Tuz Gölü'nde sulak alan kalmadı!

Doğa Derneği ve Atlas Dergisi, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan, son yıllarda önemli oranda küçülen Tuz Gölü’ne dikkat çekmek için ‘Tuz Gölü’ne Sadakat Yolculuğu’ yaptı. Çok sayıda eylemci, döviz ve pankartlarla bölgenin kurtarılmasını talep etti. Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken: “Bilinçsiz sulama yüzünden Konya Kapalı Havzası’nda her yıl bir Tuz Gölü’nü kaybediyoruz.”Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken, “Bilinçsiz tarımsal sulama yüzünden Konya Kapalı Havzası’nda her yıl bir Tuz Gölü’nü kaybediyoruz. Yani bölgede her yıl Tuz Gölü kadar su yok oluyor” dedi. Doğa Derneği ve Atlas Dergisi, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan, son yıllarda önemli oranda küçülen Tuz Gölü’ne dikkat çekmek için ‘Tuz Gölü’ne Sadakat Yolculuğu’ düzenledi.İstanbul, Ankara, Konya gibi çeşitli illerden Tuz Gölü’ne kıyısı bulunan Konya’nın Cihanbeyli ilçesine gelen çok sayıda kişi, bir zamanlar suyla kaplı Tuz Gölü alanında gezinti yaptı.Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken’in verdiği bilgiye göre Tuz Gölü Konya Kapalı Havzası’nın en kuzeyinde yer alıyor. Torosların kuzeyinden süzülen yağmur ve kar suları bu göle akıyor. Göl genellikle yeraltı su kaynaklarından besleniyor. Ancak son yıllarda Çumra, Ereğli, Karaman gibi birçok bölgenin yeraltından yoğun şekilde su çekmesi, Tuz Gölü’nün de sonunu hazırladı. Ana göl konumundaki Tuz Gölü hızla küçülürken çevresindeki göller de birer birer kurudu. Eken endişeli: “Havza’da her yıl 1 milyar metreküp suyun kullanılması gerekiyor. Ancak tarımsal amaçlı 1 milyar 600 milyon metreküp su çekiliyor. Yani 600 milyon metreküp su bilinçsiz tarımsal sulama yüzünden heba ediliyor. Bu suyu kaybetmesek Tuz Gölü’nün yüzeyini kaplar. Bilinçsiz tarımsal sulama yüzünden Konya Kapalı Havzası’nda her yıl bir Tuz Gölü’nü kaybediyoruz. Yani bölgede her yıl Tuz Gölü kadar su yok oluyor. Damla sulama gibi sistemlerle su tasarrufu sağlayabiliriz. Aksi takdirde, 2 milyon yaşındaki Tuz Gölü gibi göllerimizi kaybetmeye devam edeceğiz.”Yıllardır tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkıysa geçim koşullarının tehdit altında olmasından mustarip. Gölyazı Beldesi’nden gelenler birçok çiftçinin susuzluk nedeniyle tarım ve hayvancılığı bıraktığını anlattı. Konuşmaların ardından Doğa Derneği üyeleri Tuz Gölü’nün kuruyan alanında dev bir ‘İmdat’ yazısı yazdı.