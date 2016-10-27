Tuz Gölü'ne gaz pompalanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tuz Gölü'nün tabanına doğalgaz depolama işleminin bu kış başlayacağını söyledi.

Tuz Gölü’ndeki doğalgaz depolama tesisinin altyapı güncellemesine dayalı uzun yıllardır süregelen bir çalışma olduğunu belirten Albayrak, "Ocak ayında da güzel bir sürprizimiz olacak. Tuz Gölü’ndeki depolama tesisinin altyapı güncellemesini çok önemli bir çalışmayla öne alarak, bu kış devreye alınması için inşallah ilk kaverne (suni mağara) gazının basılması ile ilgili töreni de başlatacağız" dedi.

Bakan Albayrak, Türkiye’nin her türlü senaryoya ve farklı sebeplerle ilgili oluşabilecek sonuçlara hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, enerjideki krizleri yönetebilmesine dayalı altyapılarını hazırlaması gerektiğini vurguladı.

Albayrak, Rusya ile geçen yıl yaşanan kriz ve beraberinde yaşanan doğalgaz sorununun Türkiye’ye çok farklı tecrübeler kazandırdığını vurgulayarak, “Bu çerçevede enerji politikalarıyla ilgili önceliklerimizi çok somut bir şekilde güncelledik. Türkiye, bölgenin en büyük enerji tüketen ülkelerinden bir tanesi; Avrupa’yı kattığınızda özellikle gazda Almanya’dan sonra 2’nci sırada. Bizim enerji ihtiyacımız bu anlamda hayatiyet addediyor. Meşhur şarkı sözü gibi ‘varlığı dert, yokluğu yara’ gibi, varlığında da yokluğunda da stres yaşadığımız bir ürün. Onun için Türkiye gibi dışarıdaki enerji kaynaklarına bağlı bir ülke için bakıldığında çok farklı senaryolara hazırlıklı olmak lazım” ifadesini kullandı.

Berat Albayrak, doğalgazın Türkiye’nin temiz enerji konseptinde çok önemli yatırımlar yaptığı bir ürün olduğunu da hatırlattı.

Nükleer Santral 2017'de

Türkiye’de kurulması planlanan üçüncü nükleer santralle ilgili yoğun çalışmaların devam ettiğini belirten Albayrak, “Yaklaşık 18 tane kriter var, bu çerçevede biz artık son noktalara yaklaştık. Hem bölgeye hem de yatırımcıya karar verilmesiyle ilgili en geç 2017’de adımlar atacağız” dedi.