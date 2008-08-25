Tuz Gölü'nde sulak alan kalmadı!

Son 90 yılda yüzde 85 oranında küçülen Tuz Gölü’nün çevresinde Küçük Göl’ün de kurumasıyla sulak alan kalmadı.



Aksaray Üniversitesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Kulu Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, özellikle son yıllarda etkisi daha fazla hissedilen küresel ısınma ve artan tarımsal sulama yüzünden Konya Kapalı Havzası en zor dönemlerini yaşıyor. Yer altı suyu 20 metrenin üzerinde düşen Konya Kapalı Havzası’nda birçok sulak alan, birbirini tetikleyerek sırayla kuruyor. Bu durumdan en fazla etkilenen Tuz Gölü’nün yapılan araştırmalara göre son 90 yılda yüzde 85 oranında küçülerek suyla kapladığı alan 32 bin hektara kadar geriledi.



Tuz Gölü’ndeki bu küçülmeye yol açan özellikle yer altı suyunun azalması ve kuraklık, gölün havzasında bulunan sulak alanların da sonunu getirdi. Tuz Gölü Havzası’nda bulunan Düden Gölü (860 hektar), Bolluk Gölü (1150 hektar), Samsam Gölü (830 hektar), Tersakan Gölü (6400 hektar), son 2 yılda yaşanan kuraklık yüzünden kurudu. Havzanın son sulak alanı olarak kalan, geçen yıl flamingoların akın ettiği, beslendiği 200 hektarlık Küçük Göl de fazla dayanamadı. Yaz aylarında Küçük Göl’e kuş fotoğrafları çekmek için giden birçok kişi hayal kırıklığı ile eli boş döndü.



Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Kulu ve Cihanbeyli ilçe sınırlarında yer alan Tuz Gölü Havzası’ndaki sulak alanlardan geriye çöl görünümlü boş alanların kaldığını söyledi. Bölgeye yağışın çok az düştüğünü, tarımsal sulama için yoğun su çekildiğini belirten Yıldız, "Bunlara sıcaklar da eklenince Düden Gölü’nün hemen yanında bulunan Küçük Göl de kurudu. Bölgeye özellikle kuşlar için doğa turizmi kapsamında gelen turistler artık uğramaz oldu. Yaz aylarında sulak alan ve kuşların oluşturduğu renklilik kayboldu. Bölgemiz giderek çölleşiyor" dedi.



Bölgeyi kurtarmak adına geçen yıl 2 bin dekarlık araziyi ağaçlandırmak için 250 bin fidan diktiklerini anlatan Yıldız, "Sulama yapamıyoruz. Yağış da olmayınca fidanlar kurudu. Bu yıl tekrar 250 bin fidan daha diktik ama yağış olmadı ve yine kurudu. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Kulu ziyaretinde fidanların damla sulama yöntemiyle sulanması için destek sözü verdi" diye konuştu.



Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye yetkilileri ise Konya Kapalı Havzası’nda bütün sulak alanların birbirine bağlantılı olduğunu, birinin kurumasının diğerini de olumsuz etkileyeceğini söyledi. Yetkililer, yıllardır söyledikleri durumun havzada gerçekleşmeye başladığını, sulak alanların sırayla kuruduğunu bildirdi.(AA)