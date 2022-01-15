Tuz Gölü'ndeki flamingoların ölümüne valilik “İklim krizi” dedi

Yaban hayat gözlemcisi Seçkin Barbaros, geçen yıl temmuz ayında binlerce flamingonun ölüm nedenlerini CİMER üzerinden Konya Valiliği'ne sordu. Barbaros'a gelen yanıtta flamingo ölümlerinden iklim krizi sorumlu tutuldu.

Evrensel'den Özer Akdemir'in haberine göre, Barbaros başvurusunda flamingo yavrularının ölümlerine ilişkin valilikçe yapıldığı duyurulan araştırma sonuçlarını sordu. Barbaros başvurusunda; “Söz konusu incelemeler kapsamında sorumlu kişiler saptanmış mıdır? Sorumlu kişilere herhangi bir cezai yaptırım ya da soruşturma uygulanmış mıdır? Söz konusu inceleme kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Flamingoların ölümüne neden olan olayların bir daha yaşanmasının önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınmış mıdır?” gibi sorularına yanıt istedi.

"İklim değişikliği Konya Kapalı Havzası'nda kendini hissettiriyor"

Konya Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Barbaros’a gönderilen yanıtta flamingo yavrularının ölümü ile ilgili Konya Valiliği bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından yerinde incelemeler ve değerlendirmeler yapıldığı belirtilerek; “Olay yerinden alınan örneklerin patolojik sonuçlarına göre herhangi bir zehirlenmenin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan raporda; küresel iklim değişikliğinin ülkemizde ve özellikle Konya Kapalı Havzası’nda kendisini hissettirmekte olduğu, Tuz Gölü’nde yaşanan bu olayda küresel iklim değişikliği ile artan buharlaşmanın da etkisi olduğu, bu sebeplerle havzada yaşanan su sorununun, hayatiyetlerini devam ettirebilmek için suya ve besine ihtiyacı olan flamingoları olumsuz yönde etkilemekte olduğu, beslenme yetersizliği ve doğal seleksiyon neticesinde de belli sayıda flamingo ölümlerinin gözlendiği belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.

"Konya Havzası'nda su seviyesi her yıl düşüyor"

TBMM’de oluşturulan “küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu” geçtiğimiz günlerde açıklandı. 860 sayfalık raporda Konya Kapalı Havzası ve Göller Yöresi’nde bulunan göllerde yaşanan su seviyesi düşmelerinin her yıl devam ettiğine vurgu yapılıyor. Raporda Meke Gölü, Seyfe ve Eber Göllerinin tamamen kuruduğu belirtiliyor. Raporda, acil önlem alınmadığı takdirde Eber, Akşehir, Burdur, Kulu, Bolluk ve Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü ile Türkiye’nin en büyük tatlı su gölleri olan Beyşehir ve Eğirdir göllerinin kaybedilmek üzere olduğu ifadelerine yer veriliyor. Konya Ovası’nda yer altı su seviyesinin her yıl yaklaşık 1 metreden daha fazla düştüğünün belirtildiği raporda “Yer altı su seviyesi düştüğü için dünyanın nazar boncuğu olarak tanımlanan Meke Gölü kurumuş, Konya Ovası’ndaki obruklarda su seviyesi en az 20-25 metre düşmüş, birçoğunda artık su bulunmamaktadır” deniliyor.