Tüysüz hamster Silky'e kışlık kazak örüldü

ABD'nin Oregon kentinde, bir hayvan barınağında tutulan Silky adlı tüysüz hamster'a kış için kazak örüldü.

Tüysüz doğan bir yaşındaki hayvana kazağı ören, Oregon Humane Society adlı hayvanlara yardım derneğinin çalışanı Diana Gabaldon, Silky'nin bu sayede ısıtılan yerlerde kalmak zorunda olmayacağını söyledi.

Genetik mutasyon sonucu böyle doğan Silky'nin sadece burnunda tüyleri var.

Sahipleri, tüyleri olmadığı için özel bakım isteyen Silky'yi daha fazla bakamayacaklarını söyleyerek, taşınırken buraya bırakmıştı.

Silky'nin göz enfeksiyonu var.

Tedavisinin tamamlanmasından sonra Silky sahiplenilebilecek.

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