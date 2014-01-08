Tüylerini aldırmak isteyen gencin vücudu yandı

Diyarbakır'da 28 yaşındaki Ş.K. adlı erkek, vücudundaki tüylerden kurtulmak için güzellik salonuna gitti. Burada uygulanan işlem sırasında vücudunda ikinci derece yanık oluşan Ş,K., güzellik salonuna 10 bin liralık tazminat davası açtı.

Doğan Haber Aajansı'ndan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Diyarbakır'da bir kamu kuruluşunda çalışan Ş.K., vücudundaki istenmeyen tüylerden kurtulmak için bir güzellik salonuna gitti. Güzellik salonu yetkilileri ile görüşen Ş.K.'ya 10 seansta istenmeyen tüylerden kurtulabileceği söylenerek, karşılığında 700 TL alındı. Düzenli olarak epilasyon seanslarına giren Ş.K.'ya lazer yöntemi uygulandı. Yapılan 5 seans sonunda sırt bölgesi, göğüs ve kollarında acı duyan Ş.K., durumu merkezin uzmanlarına bildirdi. Şikayetini bildirmesine rağmen aynı dozda lazer uygulanan mağdura, hissettiği acının normal olduğu ve bir süre sonra geçeceği söylendi.



2. derece yanık oluştu



Epilasyon yapılan bölgelerindeki yanmanın dayanılmayacak seviyeye gelmesi üzerine Ş.K., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Ünitesi'ne başvurdu. Ş.K.'nın yapılan muayenesinde vücudunun epilasyon yapılan bölgelerinde 2'inci derece yanık oluştuğu tespit edildi.

Yapılan tedaviden sonra hastaneden ayrılan Ş.K., polis merkezine giderek epilasyon merkezi hakkında şikayette bulundu. Şikayetinde vücudundaki yanık nedeniyle giysilerini bile yalnız giyemediğini belirten Ş.K., arkadaşları tarafından olay fark edildiğinde onur kırıcı muamele ve şakalara maruz kaldığını söyledi.

İfadesinde epilasyon merkezinde yaşadıklarını anlatan Ş.K., "Sırt, göğüs ve her iki koluma epilasyon işlemi uygulandı. Bu sırada acı hissettim ve görevliye bunu bildirdim. Buna rağmen aynı dozda uygulamaya devam edildi. Bu acının bir müddet sonra geçeceği söylendi. Bir gün sonra vücudumdaki yanıklar dayanılmayacak düzeyde acımaya başladı. Muayeneye giderek gerekli tedaviyi oldum." dedi.

Şikayet üzerine ifadesi alınan epilasyon merkezinin güzellik uzmanı S.Ö., "Olay günü müşterimiz bana hiçbir şikayetini söylemedi. İşlem bittikten sonra bir şikayeti olmadan işyerimizden ayrıldı" dedi.



Tazminat ve ceza davası açıldı



Ş.K.'nin şikayeti üzerine Diyarbakır 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nde epilasyon işlemini yapan S.Ö. hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak' iddiasıyla 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ş.K.'nın vücudunun yüzde 18'ininikinci derecede yandığı belirtildi. Yaraların basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek düzeyde olduğunu belirten Cumhuriyet Savcısı, şüpheli S.Ö.'nün cezalandırılmasını talep etti.

Ş.K., aynı zamanda haksız fiile uğradığı gerekçesiyle epilasyon merkezi hakkında da 10 bin lira manevi tazminat davası açtı. Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kabul edilen tazminat davasının önümüzdeki günlerde görüleceği öğrenildi. Mağdur Ş.K., açtığı tazminat davasında epilasyondan sonra vücudundaki yanıkları gösteren fotoğrafları da delil olarak dava dosyasına ekledi. Fotoğraflarda. Ş.K.'nin sırtında, göğsünde ve kollarında yanıklar olduğu görüldü.

