Tüyleri için kuşları canlı canlı yoldular

İsveç'te, birçok mağazada satılan ürünlerde kullanılan tüylerin, kuşlardan canlı oldukları sırada hayvanlara eziyet edilerek yolunduğunun ortaya çıkması üzerine aralarında pek çok büyük ve tanınmış mağazanın da bulunduğu alışveriş merkezleri, bu giysi ve ev eşyalarının satışının durdurulduğunu açıkladılar.



İsveç'te özel bir televizyon kanalında yayınlanan belgeselde, giyim ve ev eşyalarında kullanılan kuş tüylerinin, hayvanlar canlı oldukları sırada eziyet edilerek toplandığının ortaya çıkması üzerine bugün birçok alışveriş merkezi ve mağaza basın açıklaması yaptı.



İsveç'in en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ahlens'in basın danışmanı Monica Hultgren, bugün yaptığı basın açıklamasında, başta kazlar olmak üzere tüm kuşların tüylerinin hayvanlara eziyet edilerek yolunduğu ve bunların satışa sunulduğunu belirterek, "Bugünden sonra mağazalarımızda kuş tüyünden yapılan giyim eşyası ve ev eşyalarının satışını durduruyoruz. Bu ürünleri satan firmalarla da ilişkimizi keseceğiz. Bu ürünleri satanlar, bize tüylerin ölü kuşlardan yolunduğu güvencesini verene dek bu ürünleri alıp satmayacağız. Ayrıca bu ürünleri daha önce alanlar da ellerindeki faturalarla birlikte bu ürünleri bize geri verebilirler" dedi.



Spor mağazalarıyla birlikte birçok mağaza da kuş tüyü içeren ürünlerin satışına son vereceklerini açıklarlarken, Ikea firması ise ürünlerinde kuş tüyü bulunduğunu kabul etmedi, ancak araştıracağını açıkladı.



İsveç Tarım Bakanı Eskil Erlandson, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tarım bakanlarıyla yapacağı toplantıda, canlı hayvanlardan tüylerinin toplanmasının yasaklamasını önereceğini açıkladı.



Dünyada kuş tüyü toplayan ülkelerin başında Polonya, Macaristan ve Çin geliyor. Kaz tüylerinden mont paltoyla birlikte türlü giyim eşyasının yanı sıra yatak ve yastık yapılıyor.

