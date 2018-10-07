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Tüyler ürperten terörist itirafı: Önce uyuşturucu, sonra tecavüz

ANKARA, (DHA)- BÖLÜCÜ terör örgütü PKK’dan kaçarak 9 Eylül 2018 tarihinde teslim olan bir erkek teröristin itirafları, kan dondurdu

07 Ekim 2018 16:58

ANKARA, (DHA)- BÖLÜCÜ terör örgütü PKK’dan kaçarak 9 Eylül 2018 tarihinde teslim olan bir erkek teröristin itirafları, kan dondurdu. Teröristin; hainlerin ana gelir kaynağı olan uyuşturucunun, gençleri uyuşturup ölüme göndermek yanında, bir başka maksatla daha kullanıldığını anlattığı öğrenildi.
\'ALÇAKLIĞIN DORUK NOKTASI; BUNLAR İNSAN OLAMAZ\'
Teröristin tüyler ürperten ifadesine göre, öncelikle kızlar başta olmak üzere çocuklar bilinçli olarak uyuşturucuya bağımlı hale getiriliyor. Bağımlılığın, 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyuşturucu konularak sağlandığını anlatan terörist, uyuşturucunun etkisini gösterdiği her seferinde çocukların iğfal edildiğini de ifade ediyor. Teröristin bu rezalete dayanamayarak kaçtığını belirttiği ve ifadesinde, \"Alçaklığın doruk noktası; bunlar insan olamaz\" dediği öğrenildi.

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