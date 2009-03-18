Tüyler ürperten cinayet

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda ağzına çorap sokulup bezle bağlanmış, bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakılmış kadın cesedi bulundu.



Apartmanın havalandırma boşluğundaki su borusunun patladığını fark eden daire sahipleri, durumu kapıcıya bildirdi. Kapıcı, patlayan su borusunu tamir etmek için havalandırma boşluğunun duvarını kırdığı sırada, içeride genç bir kadının yanmış cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. Polis, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla apartmanın yanındaki bir mağazanın tuvalet kısmından havalandırma boşluğunun duvarını delerek cesedi çıkarttı. Bağırmaması için ağzı çorap sokulup, bezle bağlanmış, sırtında bıçak yaraları bulunan, vücudunun büyük bölümü yanmış haldeki kadın cesedi nöbetçi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Yüzü tamamen yanmış



Polisin yaptığı araştırmada cesedin, aynı apartmanın birinci katındaki güzellik merkezini işleten Burcu Güçlü'ye ait olduğu, arkadaşlarının teşhislerine göre tespit edildi. Ancak yüzü tamamen yanan cesede kesin teşhisin birinci dereceden yakınlarına yaptırılacağı bildirildi.



Polisin araştırmasına göre, güzellik merkezinin havalandırma penceresinden atıldığı belirlenen Güçlü'nün, otopsisinde ağzına bez ve pamuk doldurulduktan sonra 19 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Ekonomik durumu iyi olan ve güzellik merkezinde geceleri kalan Burcu Güçlü'nün, öldürüldükten sonra havalandırma boşluğuna atılmasıyla su borusunun patladığı, üzerine de yanmayı hızlandıran kozmetik ürünlerinden dökülerek ateşe verildiği saptandı.



İki kez evlenmiş



Geçmişi de araştırılan Burcu Güçlü'nün 2002 yılında bir yıl süren ilk evliliğini yaptığı ardından üç yıl önce sahibi olduğu eczaneyi kapatıp güzellik merkezi açtıktan sonra bu sektörde tanışarak evlendiği kendisinden 6 yaş küçük eşinden de 8 ay önce boşandığı öğrenildi.



Vücudunun yarısı tamamen yanan Burcu Güçlü'nün, boşandığı eşleriyle, işyerinde çalışanlar ve yakın çevresinin ifadesine başvuruldu. Elde ettikleri tüm bilgi ve ipuçlarını değerlendiren polisin, genç kadının tanıdığı kişi ya da kişilerce öldürülmüş olabileceği ihtimaline yönelik soruşturmasını sürdürdüğü bildirildi.



Bu arada bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarına da incelenmek üzere el konuldu. Güçlü'nün aslen Diyarbakırlı olduğu, yakın akrabalarına haber verildiği öğrenildi.



Olayın şokunu yaşayan apartman sakinlerinden 28 yaşındaki Adem Bulut ise, “Kapıcı cesedi fark edip polise söylemiş. Yanmış bir kadın cesedi olduğunu öğrendik. Polis ve itfaiye duvarı kırıp cesedi çıkarttı. Kim böyle bir şey yapabilir inanamıyorum” dedi.



