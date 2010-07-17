-TÜ'YE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK EDİRNE (A.A) - 17.07.2010 - Trakya Üniversitesi'ne (TÜ) 11 öğretim üyesi alınacak. TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Tıp Fakültesi'nin çeşitli bölümlerine 1 profesör, 7 doçent, 3 yardımcı doçent alınacağı belirtildi. Açıklamada, genel cerrahi bölümü için profesör, kardiyoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, ortopedi ve travmatoloji, göğüs cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümleri için doçent ve kardiyoloji, iç hastalıkları bölümleri için yardımcı doçent kadrolarına başvuruların 26 Temmuz Pazartesi günü sona ereceği kaydedildi.