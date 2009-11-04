TÜYAP'ta sigara yasağı delindi

Şair, tiyatro yazarı, çevirmen ve akademisyen kimlikleriyle tanınan Cevap Çapan'a, 28'inci TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı ödülü, geçtiğimiz akşam törenle verildi.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, TÜYAP

Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı gecede, 50'nci sanat yılını kutlayan Muhsin Kut, İstanbul Sanat Fuarı Sanatçı Onur Ödülü'nü; Lale-Cengiz Ekinci çifti Koleksiyoner Onur Ödülü'nü; Kadıköy Belediyesi, Sanatsever Kurum Onur Ödülü'nü; Erhan Karaesmen, Eleştirmen Onur Ödülü'nü aldı. Ödülünü TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal'dan alan Çapan, sözlerine Nâzım Hikmet'in 'Ne güzel şey hatırlamak seni.' dizesiyle başladı. Çapan, kendisini yalnız bırakmayarak ödüllendiren dostlarına, "Sizi unutamayacağım bir gece yaşattınız." diyerek teşekkür etti.

'Burası kamusal alan değil'

Gecenin olayı ise ödül verilen kapalı salonda sigara içilmesiydi. Ödül sahiplerinin masalarına geçmesiyle kürsüye tekrar gelen Deniz Kavukçuoğlu, 'gecenin en önemli açıklaması'nı yaptı. Kavukçuoğlu, ödülün verildiği salonun, sanatçıların toplandığı bir mekân olduğunu, bu yüzden kamusal alana girmediğini söyleyerek, "Şu andan itibaren sigara yasağı kaldırılmıştır." dedi.

Salondan yükselen alkışlara teşekkür eden Kavukçuoğlu yerine geçmeden, pek çok masadan sigara dumanları yükselmeye başlamıştı. Kamusal alanda ihlal edilen yasağı salonda sessiz tepkilere neden oldu mu bilinmez ama iki davetli salonu terk etti. Salonun kapısında görevlilere tepkilerini dile getiren çift, "Burada Türkiye'nin önde gelen sanat adamları var, aydınları var. Bu ülkenin sanatçıları ve aydınları sigara yasağını çiğnerse, biz topluma, insanlara, halka nasıl yön vereceğiz? Yasalara saygısı olmayan aydın olabilir mi?" dedi. Çift, salonu terk etmeden önce eleştirilerini Kavukçuoğlu'na iletmiş, ancak aldıkları "Sigara içmeyen hastadır. Burası benim mekânım. Sigara içmeyen def olsun gitsin." cevabı, onları ikinci kez şoka uğratmış.