TÜYAP'ta Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için eylem

15 Temmuz sonrasında yayımlanan OHAL KHK’sıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarları, Aslı Erdoğan'ın arkadaşları ve okurlar, tutuklu yazar Erdoğan ve Necmiye Alpay için eylem gerçekleştirdi. Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın fotoğraflarının bulunduğu dövizleri taşıyarak fuar alanını gezen vatandaşlar, Erdoğan ve Alpay başta olmak üzere tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

Aslı Erdoğan’ın basın danışmanı Ahmet Ergül tarafından yayımlanan açıklama ile Aslı Erdoğan’ın arkadaşlarına, okurlarına acil eylem çağrısı yapılmış; “Ellerimizde pankartlar, dövizler, afişlerle Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’a özgürlük diye haykıracağız. Devlet haksızlığına uğrayan akademisyen, öğrenci, kamu çalışanı, her gün başka bir hakkı gasp edilen işçiler için de bağıracağız” denilmişti.

Ahmet Ergül tarafından kaleme alınan çağrı metni şöyleydi:

"Aslı Erdoğan’ın arkadaşlarına, okurlarına acil çağrı

Bu coğrafyada yaşayan insanların, yarınlara dair umutlarından küçücük kırıntılar kaldı geriye. Buradan başlayalım diyebileceğimiz bir yer yok artık.

Mevcut iktidar ve karar vericiler bir şeyi hep kaçırdılar, her durumda bize baş eğdirebileceklerini düşündüler. Kendilerine benzemeyen ve hiç bir surette kendilerine benzetemeyeceklerini bildikleri herkese karşı akıl dondurucu bir savaş başlattılar. Dünyanın kötülüğüne karşı yazdıklarıyla, resmettikleriyle, müzikleriyle direnenler hedef tahtasındaki ilk isimler oldu.

Soluk soluğa şafakların ve can çekişmenin öğretisi olan, tutarlılık iddiasında ve kendini daima kanın arşivinde bulan bir romandır der tarih için Cioran. Tutanaklara en kara harflerle yazdık adlarını, unutmayacağız.

Kavganın ortasında yapayalnız kaldık bazen. (Onların karanlık çatıları vardı, bizim ise leylim gecelerimiz. Onlar kan türküleri söylerdi biz güneşi içenlerin türküsünü).

Ellerimizde pankartlar, dövizler, afişlerle Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’a özgürlük diye haykıracağız. Devlet haksızlığına uğrayan akademisyen, öğrenci, kamu çalışanı, her gün başka bir hakkı gasp edilen işçiler için de bağıracağız.

Biliyoruz ki; onların kara delikleri Aslı Erdoğan’ın, Necmiye Alpay’ın ve bizlerin yaydığı ışığı söndüremez.

Hiç yürünmemiş bir koridor açacağız barışa giden yolda. Ne zaman uçacak diye soracak içimizdeki çocuklar, o an güvercinler kanatlanacak yükü ağır omuzlarımızdan.

Aslı Erdoğan’ı savunacağız özetle, ve düşüncelerinden dolayı tutsak olan herkesi…

Gel! Bir çekiç de sen vur demir parmaklıklara, kilitli kapılara. Ardında mavilikler var, alabildiğine deniz-alabildiğine gök var.

Özgürlük diye haykırırken senin sesinde karışsın sesimize. Keskin olsun öfken, bile öyle gel!

12 Kasım Cumartesi günü saat 12:00’da, TÜYAP-İstanbul ana kapı girişine bekliyoruz."

Öte yandan DİSK üyeleri de ellerinde "tutuklu gazeteci ve yazarlara özgürlük" pankartları taşıyarak fuar alanını tek sıra halinde sessiz bir şekilde dolaşarak eylem yaptı.