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Kültür-Sanat

TÜYAP ve Sanat Fuarı Ödülleri verildi

33. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın Onur Yazarı Atilla Dorsay onuruna verilen yemek; sanat, medya, siyaset ve sinemanın ünlü isimlerini buluşturdu

11 Kasım 2014 01:49

TÜYAP ve İstanbul Sanat Fuarı Ödülleri bu akşam (10 Kasım 2014) T24 yazarı ve sinema eleştirmeni Atilla Dorsay onuruna verilen yemekte sahiplerine verildi.

Dorsay, 33. TÜYAP Onur Yazarı ödülünü alırken hayatının en mutlu gecelerinden birini yaşadığını söyledi. Dorsay, ödül gecesinde masasında konuk ettiği Türk sinemasının unutulmaz aktrisleri Türkan Şoray, Filiz Akın ve Müjde Ar için "Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel kadınlarıyla birlikteyim" dedi. Törene katılan T24 yazarı Hasan Cemal ile Cumhuriyet gazetesinde unutulmaz yıllar geçirdiklerini anlatan Dorsay, TÜYAP Onur Yazarı Ödülü'nü kıskançlıkla beklediğini söyledi.

Aralarında Füruzan, Ahmet Ümit, Fatoş Güney, İzzet Günay, Nazan Ölçer, Doğan Hızlan, Turhan Günay, Taha Akyol, Ercan Karakaş ve Sevgi Özel'in de bulunduğu çok sayıda yazar, oyuncu, yayıncı ve gazetecinin katıldığı gecede "İstanbul Sanat Fuarı Onur Ödülü" ressam Nevhiz Tanyeli’ye, "Eleştirmen Onur Ödülü" Prof. Dr. Zeynep Sayın’a, "Sanatsever Kurum Onur Ödülü" Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi'ne ve "Koleksiyoner Onur Ödülü" de Ceyda Göğüş ve Ünal Göğüş’e verildi.

Bu kare çekilirken, Hasan Cemal'in Atilla Dorsay'a 'Şöyle bir yazarlık yapamadık' sözleriyle takılması kahkahalarla karşılandı

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