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Kültür-Sanat

TÜYAP Sanat Fuarı'nda polis sansürü

"Polis ve Tüyap yetkilileri tarafından sergiden kaldırıldığını öğrendim"

19 Kasım 2016 17:15

TÜYAP sanat fuarında, Rahmi Öğdül‘ün küratörlüğünü yapmış olduğu “Sizi Çok Formsuz Gördüm” sergisinde gösterilmekte olan bir resme polis müdahale ettiği gerekçesiyle sansür uygulandı.

Bugün sabah saatlerinde yerinden fuar yetkilileri tarafından kaldırılan resmin sanatçısı Özgür Korkmazgil, sanatatak.com‘a özel şu açıklamayı yaptı:

"19 kasım 2016 günü saat on birde aldığım bir telefon üzerine söz konusu sergide yer alan işlerimden bir tanesinin polis ve Tüyap yetkilileri tarafından sergiden kaldırıldığını öğrendim. Eser’im bağlamından koparılarak sansürlenmesinden ötürü bağlantılı diğer işlerimi de sergiden çekmiş bulunuyorum."

TÜYAP yetkililerinden ve küratör sanat eleştirmeni Rahmi Öğdül’den bir açıklama beklenirken hangi polisin ne gerekçeyle sergiye müdahale ettiği belirsizliğini koruyor.

 

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