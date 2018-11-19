TÜYAP Kitap Fuarı'nı 611 bin kişi ziyaret etti

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 28. İstanbul Sanat Fuarını bu yıl 611 bin 444 kişi ziyaret etti. Bu yıl \"Hayatı Edebiyatla kuşatmak\" olarak belirlenen ana temasıyla kitapsever ve sanatseverlerle buluşan fuarı, okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 11 artışla 183 bin 755 oldu.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 28. İstanbul Sanat Fuarı\'nın dün akşam saat 19.00’da 611 bin 444 kitapsever ve sanatseverin ziyaretiyle sona erdiği bildirildi. Açıklamada, \"Fuarlarımızı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı geçtiğimiz yıla oranla %11 artış göstererek 183 bin 755’e ulaştı. Tüm ziyaretçilerimize, imza günleri ve etkinliklerde okurlarıyla buluşan yazarlarımıza, katılımcı yayınevleri, sivil toplum kuruluşları, galeriler, bağımsız gruplar, genç sanatçılar, sanat inisiyatifleri ve özel sergi sahiplerine fuarlarımıza gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ediyor, önümüzdeki yıl 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 29. İstanbul Sanat Fuarı’nda tekrar buluşmayı diliyoruz\" ifadelerine yer verildi.