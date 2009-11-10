TÜYAP Kitap Fuarı'nda hırsızlar işbaşındaydı









Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi-Beylikdüzü’nde, 31 Ekim’de başlayan 8 Kasım akşamı sona eren 28'inci İstanbul Kitap Fuarı'nı, bu yıl 329 bin okur ziyaret etti. Edebiyat tutkunlarını 28 ülkeden 51 yabancı yazar ve 550 yayıneviyle buluşturan kitap fuarı süresince maalesef hırsızlık olayları da gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak, fuarda stand açan yayınevlerinin sorumlularıyla görüştük.

“Yumruk atıp kaçtılar!”

Doğan Yayınları’ndan Sertaç Yüksel, fuarda üç üniversite öğrencisinin kitap çalarken yakalandığını ve güvenliğin olaya müdahale ettiğini, ancak yayınevinin şikayetçi olmaması üzerine öğrencilerin serbest bırakıldığını söyledi.

Epsilon Yayınları’ndan Serhat Semerci de, “Kitap hırsızlığı bizim başımıza da sürekli geliyor. Yayıncılar bir araya gelip olayı tatlıya bağlıyorlar. Bir keresinde kitap çaldıkları fark edilen üniversite öğrencileri, yayıncıya yumruk atıp kaçmaya çalıştılar. 'Benim param yok' desinler o kitabı onlara hediye ederiz ama gözümüze bakarak çalmaya çalışınca iş değişiyor” dedi.

“Genelde öğrenciler çalıyor”

Tüyap’ta güvenlik görevlisi olarak çalışan İsmail Ersin ise, “Hırsızlık yaşandığında o kişiyi ayrı bir odaya alıp konuşuyoruz. Yayıncı şikayetçi olmadığında hırsızın gözünü korkutup onu serbest bırakıyoruz” diye konuştu. Kitap hırsızlığını genellikle üniversite öğrencilerinin yaptığını belirten Ersin, kitapların zaten indirimli olduğunu neden bu yola başvurduklarını anlayamadığını sözlerine ekledi. Sevda Yılmaz (Miha)