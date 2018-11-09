TÜYAP Kitap Fuarı yarın açılıyor

37. TÜYAP Kitap Fuarı, Beylikdüzü’ndeki fuar alanında açılıyor.

10-18 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek olan fuarın diğer ortak düzenleyicisi Türkiye Yayıncılar Birliği.

Hürriyet yazarı Doğan Hızlan fuara ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

- Fuarın Onur Yazarı Selim İleri.

- Fuarın ana teması: ‘Hayatı Edebiyatla Kuşatmak’.

- Yurtiçi ve yurtdışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.

- 300 kültür etkinliği düzenleniyor.

- Selim İleri Edebiyatı Panellerine katılacaklar:

Doğan Hızlan, Ayşe Sarısayın, Gül İrepoğlu, Beşir Ayvazoğlu, Metin Celâl, Turhan Günay, Atilla Birkiye, Fatih Altuğ, Handan İnci, Filiz Aygündüz, Eray Ak, Jale Sancak, Sibel Oral, Onur Caymaz, Burcu Aktaş, Türkân Şoray, Faruk Şüyün.

- Onur Yazarı kitabından seçme metin ve fotoğraflardan oluşan ‘Arkadaşım Selim’sergisi ise ana giriş/üst kat fuayede fuar süresince ziyaret edilebilir.

Fuarın öne çıkan etkinlikleri:

- Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Yapı Kredi Yayınları’nın düzenlediği ‘Mustafa Kemal Atatürk’e Yakından Bakmak’ isimli söyleşide İpek Çalışlar ve Teyfur Erdoğdu; İnkılap Yayınları tarafından düzenlenen ‘Atatürk Etkisi’ söyleşisinde ise Sinan Meydan konuşmacı olacak. Mustafa Kemal Ulusu da ‘Atatürk’ün Yanı Başında’ söyleşisinde konuşmacı olacak. Aytül Akal’ın minik okurlarıyla buluşacağı ‘Atatürk Olmak’ söyleşisi ise Uçanbalık Yayınları tarafından düzenlenecek.

- Yakın zamanda kaybettiğimiz fotoğraf sanatçısı Ara Güler de bir sergi ile anılıyor. Ara Güler Müzesi’nin ilk yayını Islık Çalan Adam, Ara Güler’in görsel hikâyeciliğini farklı alanlardaki üretimleri üzerinden yeniden okumaya da davet ediyor. Sergi, 12. Salon’da fuar süresince ziyaret edilebilir.