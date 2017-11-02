TÜYAP Kitap Fuarı için 10 yazardan 50 kitap önerisi

36. Uluslararası Kitap Fuarı “İyi ki Varsın Edebiyat” temasıyla bugün (4 Kasım 2017) başladı. 12 Kasım'a kadar sürecek fuar, okurları yurt içive yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak.

Bianet'te yer alan habere göre Sema Kaygusuz, Karin Karakaşlı, Ahmet Büke, Ayfer Tunç, Müge İplikçi, Mahir Ünsal Eriş, Murat Uyurkulak, Seray Şahiner, Şükrü Erbaş ve Nermin Yıldırım hayatlarında yer etmiş beş kitabı okurlarla paylaştı.

Sema Kaygusuz’dan

* YerKuşAğı, Deniz Gezgin

* Yaşam Suyu, Clarise Lispector

* Viyana Nokta, Süreyyya Evren

* Hikaye Avcısı, Eduardo Galeano

* İstanbul Anıları, Hagop Mintzuri

Karin Karakaşlı’dan

* Duygusal Anatomi, Ahmet Tulgar

* Sessiz Ricat, Şahan Şahnur

* İstanbul Anıları, Hagop Mıntzuri

* Fakir Kene, Birhan Keskin

* Çoluk Çocuk, Patti Smith

Müge İplikçi’den

* Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez

* Mrs. Dalloway, Virginia Woolf

* Dublinliler, James Joyce

* En Mavi Göz, Toni Morrison

* Sevgili Hayat, Alice Munro

Mahir Ünsal Eriş’ten

* Raziye, Melih Cevdet Anday

* Hisardan Ahmet, Hüseyin Kıyar

* Katil Orospular, Roberto Bolano

* Bahar Karları, Mişima

* Hadrianus'un Anıları, Margueritte Yourcenar

Ayfer Tunç’tan

* Ağustos Işığı, William Faulkner

* Göçmenler, W.G. Sebald

* Ağaçların Özel Hayatı, Alejandro Zambra

* Acayip Bir Başlangıç, Monika Maron

* 6.27 Treni, Jean-Paul Didierlaurent

Nermin Yıldırım’dan

* Çember, Dave Eggers

* Uyku Sersemi, Hakan Bıçakçı

* Günden Kalanlar, Kazuo Ishiguro

* Penolope, Margaret Atwood

* Seher, Selahattin Demirtaş

Şükrü Erbaş’tan

* Hayat, Saat Farkıyla, Akif Kurtuluş

* Binbir Gece Masalları, Antoine Galland

* Kimseler Bilmesin, Abdullah Ataşçı

* Dostoyevski ve Nietzsche: Trajedinin Felsefesi, Lev Şestov

* Azap, Ömer Erdem

Seray Şahiner’den

* Seher, Selahattin Demirtaş

* Kibrit Çöpleri, Murathan Mungan

* Yüzünüz Kuşlar Yüzünüz, Cemil Kavukçu

* Coşkuyla Ölmek, Şule Gürbüz

* Adresinde Bulunamadı, Mehmet Bilal Dede

Ahmet Büke’den

* Felsefeye Giriş, Ahmet Arslan

* Sınıf Arkadaşım Atatürk, Ali Fuat Cebesoy

* Mustafa Kemal'in İsyan Muhtırası 20 Eylül 1917, Kerem Çalışkan

* On İkinci Hayvanlar Kralı Kim? / Sihirli Matematik Masalları 17, Sang-gyo Lee

* O Bir Kurt mu Ördek mi? / Sihirli Matematik Masalları 23, Sun-Hee Park

Murat Uyurkulak’tan

* Berci Kristin Çöp Masalları, Latife Tekin

* Gecenin Sonuna Yolculuk, Louis-Ferdinand Céline

* Kati Orospular, Roberto Bolano

* Edebiyat ve Devrim, Lev Troçki

36. Uluslararası Kitap Fuarı

Fuar Büyükçekmece, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 4-12 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. Hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Bu yılki onur yazarının Ayla Kutlu olduğu fuarda dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyeleri yapılacak. Yazarlar imza günlerinde okurlarıyla buluşacak.

İmza günleri

Yazarların okurlarıyla buluşacağı günler:

Ahmet Büke: 11 Kasım’da 12.00 Günışığı Kitaplığı ve ON8, 14.00 Can Yayınları.

Karin Karakaşlı: 4 Kasım 14.00 ve 9 Kasım 10.00 Günışığı Kitaplığı, 5 Kasım 18.00 Can Yayınları.

Müge İplikçi: 5 Kasım 14.00 Can Yayınları ve Günışığı Kitaplığı, 16.00 ON8.

Nermin Yıldırım: 4 Kasım 15.00 Hep Kitap, 11 Kasım 15.00 Ot Dergisi.

Seray Şahiner: 12 Kasım 14.00 Can Yayınları.

Şükrü Erbaş: 11 Kasım 14.00 ve 12 Kasım 15.30 Kırmızı Kedi Yayınevi. (TP)

Etkinlik ve imza günlerinin tamamı için tıklayın.