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Kültür-Sanat

TÜYAP Kitap Fuarı 30. kez kitapseverlerle buluştu

Beylikdüzü TÜYAP Kitap Fuarı’nda düzenlenen 30. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.

12 Kasım 2011 02:00

T24 - Beylikdüzü TÜYAP Kitap Fuarı’nda düzenlenen 30. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay`ın da katıldığı açılış töreni sonrası standlar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.


30. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı TÜYAP’ta kapılarını kitapseverlere açtı. Fuarın açılışına başta Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay olmak üzere yerli ve yabancı çok sayıda yazar katıldı. Açılış sırasında konuşma yapan Günay, “Bakanlık olarak yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Bu yıl da uluslararası birçok yayın evinin bulunduğu açılışa tanıklık ediyoruz. Fuarda çok sayıda etkinlik var. Fuarın konusu; Umut bir düş mü, yoksa gerçek mi? Hepimiz gerçekten demokrasinin vazgeçilmez bir yaşam biçimine dönüştüğü bir dünyanın hayali içindeyiz. 21. yüzyılın bu hayallerimizi boşa çıkarmayacağını düşünüyorum ve onun için dua ediyorum. Kitap ve yazarlarımızla bunun için uğraşıyoruz." diye konuştu.


Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Bakan Günay ve beraberindekiler daha sonra fuarı hep birlikte gezdi. Fuarda yediden yetmişe her kesime hitap eden yüzlerce kitabın yer aldığı standlar bulunuyor. 20 Kasım`da kapanacak fuarda her gün ünlü yazarların imza günü etkinlikleri olacak. Söyleşiler ve tematik etkinlikler de fuara renk katacak.


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