TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı başladı

28’incisi gerçekleşen Tüyap İstanbul Kitap Fuarı bugün başladı.Yazarların okurları ile birebir temas kurdukları imza günlerinin, şiir dinletilerinin, söyleşilerin gerçekleşeceği fuar dokuz gün sürecek.



Toplam 550 yayınevinin ve sivil toplum örgütünün katıldığı fuarın bu yılki onur konuğu Cevat Çapan. 27 ülkeden yazar ve yayıncıların katılımı ile “uluslararası” unvanını da taşıyan fuarın bu yılki sürpriz yazarları; “Olasılıksız” kitabının yazarı Adam Fawer ve 2003’te yayımlandığında film şirketlerinin gözdesi olan “Shantaram” kitabının yazarı Gregory David Roberts. Vatan gazetesinden Buket Aşçı 'fuarın gözdelerini' yazdı.



Fuarda neler var?



Hangi kitaplar öne çıkacak, neler ilgi görecek? Bu yılki, fuarda “klasikleşen” kitapların öne çıkacağını söylemekte de bir sakınca yok.



Yapı Kredi Yayınları’nın 50. yılı nedeniyle Yusuf Atılgan’ın “Aylak Adam”ı için özel baskı yapması, Kırmızı Yayınları’nın Aragon’un “Elsa’nın Gözleri” şiir kitabını yeniden basması gibi... Buna Ntv Yayınları’nın başlattığı ve hızla arkası gelen “klasik çizgi romanlar”ın etkisini de eklemek de fayda var. Zira kitapların farklı türlere uyarlamaları orijinallerine olan ilgiyi artırır.



Aynı şey, televizyon dizileri ile gündeme gelen Türk Edebiyatı klasikleri için de geçerli olacaktır. Yani Halid Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu”su, Orhan Kemal’in “Hanımın Çiftliği”, Reşat Nuri Güntekin’in “Yaprak Dökümü”nü rafların ön sıralarında göreceğiz.



Nitekim henüz romanları diziye uyarlanmadı ama İnkılap Yayınevi de klasiklere artan ilgi ile Refik Halid Karay’ın kitaplarını günümüze uyarlayarak tekrar basmaya başladı. Yayıncıların fuara beklentiyle girdikleri, stantlarının en önüne dizmeyi planladığı kitaplar da var. İşte bunlardan bazıları..



İstanbul İlk Romanımda Leylak/ Selim İleri/ Everest Yayınları

Selim İleri, sadece edebiyatımızın değil, kültür hayatımızın çok değerli bir ismi. Kitapları da her daim okunur, satar... Bizleri İstanbul’un sokaklarına, gizli köşelerine, hikâyelerine götüren bu kitabı fuarın ilgi görecek kitaplarından...



America Latina/ Che Guevara/ Everest Yayınları

Sol yenilmiş, komünizm çökmüş, Fidel yaşlanmış, Küba kapitalizme açılmak üzere olabilir. Ama Che Guevara gerçekçi olup imkansızı isteyenlerce unutulmayacak. Bu nedenle “America Latina”nın Che’nin günlüklerinden, makalelerinden, konuşmalarından ve röportajlarından seçmelerin yer aldığı ve en kapsamlı Che antolojisi olarak tanımlanan bu kitap da ilgi görecek.



İnsan İsterse 4/ Mümin Sekman/ Alfa Yayınları

Kişisel gelişim kitaplarının Türkiye’deki en başarılı isimlerinden Mümin Sekman, boylarının ölçüsüne bakmadan büyük hayaller kurup başaranların hikayesine bu kitabında da devam ediyor...



Anılar Kitabı/ Fethi Naci/ Sel Yayıncılık

Türk edebiyatının en önemli eleştirmenlerinden Fethi Naci, anılarını “Dönüp Baktığımda” ve “Dünya Bir Gölgeliktir” kitaplarında toplamıştı. Baskısı tükenen bu kitaplar, Fethi Naci’nin eşi Lâle Kalpakçıoğlu ile yakın dostu Ferit Edgü’nün ortak çabasıyla gözden geçirilerek yeniden bir araya getirildi... Türk edebiyatını merak edenler için...



Sahiler Düş Düşler Sahi/ Yılmaz Erdoğan

“Kayıp Kentin Yakışıklısı” ilk şiir kitabıydı Yılmaz Erdoğan’ın... Büyük bir satış başarısı yakalamış, şiirler dilden dile aktarılmıştı... Erdoğan’ın çıkar çıkmaz on baskı yapan yeni şiir kitabının da fuarın gözde kitaplarından olacağı kesin.



Eldivenler, Hikâyeler/Murathan Mungan / Metis Yayınevi

Türk edebiyatının en özel yazarlarından, bir dönem “Doğu’nun sesi” diye tarif edilen Murathan Mungan’ın on öyküden oluşan son kitabı da Mungan okurlarının sadakatle alacağı kitaplardan.



Binbir Çiçekli Bahçe / Yaşar Kemal / YKY

Yaşar Kemal’in bir ay önce sürpriz yaparak çıkardığı yeni kitabı “Binbir Çiçekli Bahçe” büyük ustanın makalelerinden, röportajlarından oluşuyor. Son günlerde Kürt meselesinde çözüm arayışları kadar gerilimin de arttığını düşünürsek, Yaşar Kemal’in bu kitabı sadece adıyla bile fuarda sık sık dile getirilecek.



Rüyalar ve Uyanışlar Defteri/ Latife Tekin/ Doğan Kitap

Latifi Tekin’in Türkiye’ye ilişkin istiareye yatıp sonra da kaleme aldığı rüyalar ve bir o kadar da kabuslardan oluşan kitap özellikle Latife Tekin okurlarını meraklandıracak.



Sanat ve Edebiyat Yazıları / Murat Belge / İletişim Yayınları

Orhan Pamuk’un kitaplarının yanı sıra yerli ve yabancı klasiklerinin en iyi adreslerinden kabul edilen İletişim Yayınları’nın bu yıl ki gözde kitaplarından biri de Murat Belge’nin son kitabı. Bu kitabı özellikle edebiyat üzerine düşünenler edinmek isteyecek.



Çizgi Klasikler (Edgar Allan Poe, O. Henry)/ April yayınevi

April Yayınevi de pek çok yayınevi gibi klasiklerin çizgi roman uyarlamalarını basıyor. Bunlardan ilki de korku edebiyatının en büyük ustalarından Edgar Allen Poe ile O. Henry’nin öyküleri...



Kazanan Yalnızdır/ Paulo Coelho/ Can Yayınları

Can Yayınları bu yıl da fuara satış garantisi olan Paulo Coelho ile giriyor. Tüm dünyada satış başarısı yakalayan “Kazanan Yalnızdır” fuarda da hiç “yalnız” kalmayacak gibi...



Cumhuriyet -Turgut Özakman/ Bilgi Yayınevi

“Şu Çılgın Türkler” ile çılgınca bir satış başarısı yakalayan Turgut Özakman’ın Türkiye Üçlemesi’nin üçüncü kitabı da fuarda. (Üçlemenin ilki; Diriliş, ikincisi Şu Çılgın Türkler’di). Özakman bu kez, Milli Mücadele ile başlayıp Cumhuriyet’le süren bu dönemi ele alıyor.



Altın Çağ/ Tahmima Anam / Bilge Kültür Sanat

1970’li yıllarda Pakistan’da geçen roman, sokağa çıkma yasaklarının, işkencelerin, tutuklamaların, cinayetlerin olduğu bir dönemde hüzünlü olduğu kadar sıcak bir hikaye anlatıyor. Mülteciliğin, çaresizliğin yanı sıra aşkı, neşeyi, yemekleri ve şarkıları...



Yol/ Mikayil Dilbaz / Bizim Kitaplar

Mikayil Dilbaz, romanında yol ve yolculuğu anlatıyor. Yani kimi zaman bir sevdaya ulaştıran, kimi zaman da bu sevdadan koparan yolu.



Olasılıksız'ın yazarı Adam Fawer da fuarda



Türkiye’de uzun zaman çok satanlar listesinde yer alan kitapların (Olasılıksız ve Empati) yazarı Adam Fawer, bir söyleşi ve ardından imza saatiyle Türkiye’deki okurlarıyla ilk kez 31 Ekim Cumartesi günü fuarda bir araya gelecek. Yazarın ilk romanı olan “Olasılıksız” en iyi ilk roman dalında 2006 International Thriller Writers Award ödülünü kazanmıştı.



Türkçe’de özellikle “Safiye Sultan” kitapları ile tanınan Amerikalı yazar Anne Chamberlin, 7 Kasım Cumartesi günü okurlarıyla bir söyleşide buluşacak. Salt Lake’de doğumlu Chamberlin, gençliğinin büyük bir bölümünü matematik profesörü olan babasıyla birlikte Avrupa’da geçirdi. Tarih ve İngiliz Edebiyatı okuyan yazar, İsrail’de Ortadoğu Arkeolojisi eğitimi gördü. Tüm kutsal toprakları dolaştı, İncil’deki Beerhava kenti kazılarına katıldı ve bir süre Kudüs’te kaldı. Eski Akatça, İbranice ve Hiyeroglif okuyup anlayabilen Ann Chamberlin kocasıyla birlikte Ürdün, Türkiye ve Kuzey Afrika’yı gezdi.



Fuar’ın bir diğer konuğu ise Amerikalı yazar-senarist Richard Price. 7 Kasım Cumartesi bir panelde konuşmacı olarak yer alan yazar, 1999 yılı Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi (American Academy of Arts and Letters) Edebiyat Ödülü sahibi.



Mısır’da kadın hareketiyle ilgili önemli çalışmalar yapan ve muhalif kişiliğiyle tanınan yazar Neval El Saddavi, 1 Kasım Pazar günü fuarda bulunacak. 1931 yılında Kafr Tahla adlı köyde doğan ve tıp eğitimi alarak psikiyatrist olan El Saddavi, çeşitli şehirlerde çalıştı ve sağlık alanında yazılar yazdı. Arap kadınların sorunlarını ele aldığı ve 1972 yılında yazdığı “Kadın ve Cinsiyet” adlı kitabı, laik ve dini kesimler tarafından suçlandı.



İngiliz işgaline ve Camp David Sözleşmesi’ne karşı çıktığından dolayı tutuklanan Saddavi, kocasından boşanma ve Mısır’dan atılma cezası aldı. Kadınların yanında işçi sınıfının da sorunlarını dile getirdiği için siyasi kesim tarafından tepki alarak işinden uzaklaştırılmış, hapse girmiş ve ölüm cezasına çarptırılmıştı.



Fransa’da yaşayan yazar Oliver Rolin'in bugün bir söyleşisi var. 1968 Fransız gençlik hareketinin önde gelen isimlerinden olan yazarın “Libaration” ve “Le Nouvel Observateur” gibi gazetelerde, yazı ve röportajları yayınlanıyor.



Fuar’ın dikkat çekecek bir diğer konuğu da Atatürk üzerine yazığı kitabıyla tanınan Grassi olacak. 1963’te Roma’da doğan yazar, Türk-İtalyan ilişkileri üzerine doktora yaptı.



Nasıl gidilir?



Girişi ücretsiz olan fuara, her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrin belli noktalarından ücretsiz servisler var.

Taksim AKM ve Bakırköy Deniz Otobüsleri İskelesi önünden her yarım saatte bir saat 10:00 ile 16:00 arası servis kalkıyor.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece’den de fuar alanına ring seferler var.31 Ekim-7 Kasım arası 11:00-20:00 arası açık olan fuar son gün ise 19:00’da kapanacak.



Ayrıntılı bilgi için: www.istanbulkitapfuarı.com