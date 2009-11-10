TÜYAP, 'Ergenekon' ve 'Kürt açılımı' ile kapandı

Geçtiğimiz Pazar günü sona eren TÜYAP Kitap fuarında Kürt açılımı ve Ergenekon üzerine yazılan kitaplar büyük ilgi gördü. Hasan Cemal ile Belma Akçura Kürtler üzerine, Şamil Tayyar ve Doğu Perinçek’in Ergenekon üzerine yazdıkları kitaplar fuarın en çok satan kitapları oldu.



Kürt kitaplarına büyük ilgi



Gazeteci Hasan Cemal’in Doğan yayıncılıktan çıkan ‘Kürtler’ kitabı 34 bin satışla fuarın popülerleri arasında yer aldı. Açılımla ilgili kitaplarda Altan Tan’ın “Kürt Sorunu ya Tam Kardeşlik ya Hep Birlikte Kölelik” Prof. Dr. Doğu Ergil’in `Kürt Raporu Güvenlik Politikalarından Kimlik Siyasetine` liste başında yer aldı. Belma Akçura’nın New Age yayınlarından çıkan “Devletin Kürt Filmi” isimli kitabı çok satanlar arasında yer aldı.



Ergenekon yine başı çekti



Yurtiçi ve yurtdışından 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen fuarda gazeteci Şamil Tayyar’ın `Operasyon Ergenekon` kitabı başı çekti. 16. baskısını yapan kitap 60 bin sattı. Aydoğan Vatandaş’ın Moşer Saklı Seçilmişler, fuarda çok satanlar arasında yer aldı.



Kaynak Yayınları’nın en çok satan kitabı ise Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Doğu Perinçek’in Ergenekon Savunması” isimli kitabı oldu.