-TÜY DÖKMEK İÇİN HAMAM OTU ALIYORLAR TRABZON (A.A) - 27.07.2011 - Bayburt'ta dün bir hamamda 22 kadının zehirlenmesine, birinin de ölümüne yol açtığı öne sürülen zırnık otu, aktarlarda kilosu 15 liradan satışa sunuluyor. Hamam otu adıyla da bilinen ve özellikle yaz aylarında satışı arttığı belirtilen ot, tüy dökücü özelliğiyle rağbet görüyor. Trabzon'da aktarlık yapan Erkan Aktüre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zırnık adı verilen maddenin bitki değil bir mineral olduğunu belirterek, ''Bizler yıllardır satışını yapıyoruz. Özellikle yaz aylarında satışı artan bu maddeyi 100'er gramlık paketlerde müşteriye sunuyoruz'' dedi. Kilosu 15 lira olan zırnık otunun daha çok kadınlar tarafından satın alındığını ifade eden Aktüre, ''Su ile karıştırılan zırnık, krem kıvamına getirildikten sonra tüyü dökülmek istenen bölgeye sürülür. 3-4 dakika beklenir ve su ile o bölge yıkanır. Böylece o bölgedeki tüyler dökülür, hem de çıkmaları gecikir'' diye konuştu. Bugüne kadar zırnık otundan zehirlenen kimseyi duymadığını söyleyen Aktüre, ''Satın alan kişilere, alerji yapma ihtimaline karşı uzun süre vücutta kalmamasını öğütlüyoruz. Ayrıca, kullanırken banyo kapısının açık bırakılması gerektiğini belirtiyoruz'' dedi. -''İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VEREN BİTKİLER LİSTESİNDE YER ALIYOR''- Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Eminağaoğlu ise ''hamam otu'' adıyla bilinen bir bitkinin var olduğunu, ancak yaşanan olayda bu bitkinin kullanılıp kullanılmadığının tetkik yapılmadan anlaşılamayacağını söyledi. Bu bitkinin daha çok Kahramanmaraş yöresinde yetiştiğini, kullanılış şekline göre tüy dökücü veya tüy çıkarıcı özelliği bulunduğunu anlatan Eminağaoğlu, ''Bu bitki, insan sağlığına zarar veren bitkiler listesinde yer alıyor. Ancak, bildiğimiz kadarıyla bu bitkinin amaçlanan şekilde kullanılması, insan hayatını sonlandırabilecek boyutta zehirlenmeye neden olmaz'' diye konuştu. Aktarlarda satılan ve ''hamam otu'' adıyla bilinen zırnık otunun da tüy dökücü özelliği bulunduğunu anlatan Eminağaoğlu, ''Bu ise bitki değil, mineraldir. Bayburt'ta yaşanan olayda o da kullanılmış olabilir'' dedi. Bayburt il merkezindeki Çarşı Hamamı'nda dün yıkanan kadınlardan 22'si fenalaşarak bayılmış, hastaneye kaldırılan kadınlardan Hanife Şık yaşamını yitirmişti. Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre hamam otundan kaynaklanan zehirlenme olayı yaşandığını, ancak adli soruşturmanın sürdüğünü bildirmişti.,