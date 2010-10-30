-TÜVTÜRK'TEN 1 KASIM UYARISI İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - TÜVTÜRK, Ulaştırma Bakanlığının muayenelerini üçüncü kişi ya da kuruluşlar aracılığı ile yaptıranlara yönelik genelgesinin 1 Kasımda yürürlüğe girecek olması nedeniyle bazı hatırlatmalarda bulundu. TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, Bakanlığın yürürlüğe girecek yeni genelgesine göre, 1 Kasımdan itibaren, bir takvim ayı içinde bir kişinin, başka bir kişiye ait sadece bir aracın muayenesini yaptırabileceği, bireylere ait birden fazla aracı veya çalışanı olmadığı bir şirketin araçlarını muayene ettirebilmesi için ise araç sahibi kişi veya şirketten alınmış noter onaylı vekaletname getirmesinin gerekeceği bildirildi. Şirket çalışanları ise kendi şirketlerinin araçlarını bir yetki belgesi ile muayene ettirebilecek. Yeni düzenleme nedeniyle bundan böyle tüm araç muayene müşterilerinden TC kimlik numarası taşıyan bir kimlik belgesi ibraz etmeleri istenecek. Açıklamada verilen bilgiye göre, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 13 Ekimde yayımlanan genelge ile araçların araç muayene istasyonlarına götürülme esasları ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Genelgeye göre, 1 Kasımdan itibaren bir kişi, bir takvim ayı içerisinde kendisine ait olmayan bir kişiye ait sadece bir aracın muayenesini yaptırabilecek. Bir kişiye ait birden fazla aracın muayenesini yaptırabilmesi için ise araç sahibi kişilerden alınmış noter onaylı vekaletname istenecek. -ŞİRKET ÇALIŞANLARINDAN YETKİ BELGESİ İSTENECEK- Genelgeye göre, özel şirketlere ait araçların muayenesini şirket çalışanlarının yaptırması durumunda ise o şirkette çalıştıklarını kanıtlayan bir yetkilendirme belgesi talep edilecek. Yetkilendirme belgesinde aracın plakası, plakasız araçlarda ise şasi numarasının belirtilmesi gerekecek. Yazı birden fazla araç için hazırlanabilecek. Şirket çalışanı olmayanların özel şirketlere ait araçların muayenesini yaptırabilmesi için yine araç sahibi şirketten alınmış noter onaylı vekaletname istenecek. Şirket araçlarının bir araç kiralama şirketine ait olması durumunda ise çalışanın şirkette çalıştığını kanıtlayan belgeye ek olarak araçla ilgili kiralama sözleşmesini de yanında getirmesi istenecek. Bireylerin kendilerine ait araçları muayeneye getirmesi ile ilgili olarak ise herhangi bir sayısal sınırlama bulunmuyor. Genelgenin getirdiği yeni düzenlemelerin en önemli sonuçlarından biri de bundan böyle aracı muayeneye getiren herkesten TC kimlik numarası taşıyan ehliyet, nüfus cüzdanı veya pasaport istenecek olması. Bakanlık bu düzenleme ile sahte muayene ve usulsüzlüklerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Araç muayenesi için aracılık yapan kurumsal şirketlerin yanında, son dönemlerde bazı fırsatçıların vatandaşlardan araç muayenesi için para aldığı, ancak araçları muayeneye götürmeden sahte belgeler düzenledikleri tespit edilmişti. Geçen yıl içinde Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından yapılan operasyonlarda da birçok sahte muayene belgesi ele geçirilmişti. TÜVTÜRK açıklamasında, düzenlemeye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.